Пастор Марк Бернс: Америка повинна стати на бік правди та бути з Україною

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Пастор Бернс назвав зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Алясці "критичним моментом" для США та глобальної боротьби за свободу.

"Америка повинна стояти на боці правди і справедливості. Зустріч президента Трампа з Володимиром Путіним в Алясці є критичним моментом як для нашої країни, так і для глобальної боротьби за свободу", - наголосив пастор.

Він підкреслив, що Україна неодноразово погоджувалася на перемир'я, проте саме Росія, за його словами, постійно порушує ці домовленості та ескалує насильство.

"Зараз не час для порожніх жестів. Зараз час для сміливого лідерства. Миру не досягти, замовчуючи жертв або винагороджуючи агресію. Миру можна досягти, твердо дотримуючись принципів. Ми не служимо Богу плутанини. Ми служимо Богу справедливості, а справедливість вимагає, щоб ми стояли на боці України і говорили правду владі", - підсумував Бернс.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.