Перший тиждень із 50 днів, які Трамп дав Путіну, відданий Келлогу, а далі будуть інші етапи, - Наливайченко

Таку думку висловив народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в етері Еспресо.

"Давайте розкладемо американський підхід і підхід президента США Трампа. Перше: 50 днів розбиті на певні проміжки часу. Перший тиждень відданий повністю Кіту Келлогу, спеціальному представнику президента США Трампа, який працює в Києві. Відданий для того, щоб попрацювати з нами у дуже важливих сферах. Не будемо їх анонсувати. Почекаємо, я думаю, що це президент України зробить. І ці рішення дуже важливі. І саме для цього Кіт Келлог тут. Мається на увазі спільно Україна - Америка, що будемо виробляти, постачати і так далі.

Друге: після такого візиту і роботи спецпредставника президента США Келлога робота вже безпосередньо американців із країною-агресором Росією щодо того, що спливає час і будуть додаткові а) санкції проти Росії; б) ніхто не дасть ні Індії, ні Китаю, ні турецьким заводам у такому обсязі переробляти російську нафту і на цьому припинить, якщо не повністю, то вдасться обмежити заробіток країни-агресора на продажі такої нафти і заробітках на цих заводах, в цих країнах", - сказав він.

Валентин Наливайченко зауважив, що третім аспектом є пакет санкцій Ліндсі Грема. Він зауважив, що законопроєкт в Конгресі США ніхто не зняв: "Я підтверджую, що жоден зі співавторів, сенаторів і конгресменів не відкликав свій підпис, а це законопроєкт про 500% санкцій на Росію і на їхніх торговельних партнерів, хто купляв або може купувати російську продукцію".

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Колишній голова Служби безпеки України наголосив, що на цей законопроєкт покладені великі надії.

"Цей законопроєкт є в пакеті дій, протягом цих - ну, ви називаєте 50, окей, - до початку вересня дій адміністрації Трампа. Це не все. Далі розплановано, і це вже з наступного тижня термінове постачання для ППО України, протиповітряної оборони і ракет для сучасних систем. Це перше, що нам потрібно і негайно. І сьогодні підтвердив командувач зведеними силами НАТО в Європі, що вказівка, яка прийшла йому і натовським силам в Європі, негайно виконується. Мається на увазі постачання Україні потрібних ракет для ППО.

Далі йдемо. Протягом цього ж періоду - додаткові системи Patriot. З якої країни, як вони були - ну, вже Мерц про це сказав, це не секрет. Ми давайте підтвердимо, що, скоріше за все, з Німеччини перші одна, дві і так далі системи Patriot для України, для Збройних сил України, для захисту українського неба. Це теж той пакет дій до початку вересня з боку американської адміністрації за підтримки НАТО", - розповів Валентин Наливайченко.

За його словами, восени може відбутися можливе відновлення переговорів між Україною та Росією. Але, на його думку, цього разу США виступлять гарантом того, що країна відстоюватиме свої інтереси.

"Є й інші кроки, вони закритого характеру, але всі вони сходяться в одну точку, яка називається Російська Федерація - країна-агресор. І вони до початку вересня мають, по-перше, припиняти вогонь, по-друге, припиняти свою агресію і в цьому ж графіку є можливе, повторюсь, можливе відновлення переговорів України і Росії. І думаю, що цього разу американська сторона, якщо не посередниками виступить, то гарантом того, що Україна буде відстоювати свої інтереси, простіше кажучи, наполягати на тому, щоб припинила Росія вогонь і припиняла свою агресію. Ось план такий", - зауважив народний депутат України.

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