Пєсков заявив, нібито в Кремлі не використовують Telegram у службових цілях

Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

На запитання журналістів, чи не просили посадових осіб Кремля "почистити" листування в Telegram, Дмитро Пєсков відповів, що "чистити листування - це повна дурість".

Він заявив, що держслужбовці не повинні використовувати месенджери, і додав, що жоден з них, зокрема, Telegram "не є надійним із погляду інформаційної безпеки".

Зазначимо, що російське ліберальне медіа The Insider раніше повідомляло, що чиновникам РФ та високопоставленим силовикам наказали видалити з Telegram робочі листування після затримання засновника месенджера Павла Дурова.

Що відомо про арешт Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням. 27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання засновника Telegram: йому інкримінують 12 звинувачень.

У вівторок, 27 серпня, прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.