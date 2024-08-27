Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Пєсков заявив, нібито в Кремлі не використовують Telegram у службових цілях

Пєсков заявив, нібито в Кремлі не використовують Telegram у службових цілях

Юлія Лаврук
27 серпня, 2024 вiвторок
12:49
Світ Дмитро Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, нібито в Кремлі не використовують месенджери, зокрема, Telegram у службових цілях

Зміст

Про це повідомляє російська служба "Інтерфакс".

На запитання журналістів, чи не просили посадових осіб Кремля "почистити" листування в Telegram, Дмитро Пєсков відповів, що "чистити листування - це повна дурість".

Він заявив, що держслужбовці не повинні використовувати месенджери, і додав, що жоден з них, зокрема, Telegram "не є надійним із погляду інформаційної безпеки".

Зазначимо, що російське ліберальне медіа The Insider раніше повідомляло, що чиновникам РФ та високопоставленим силовикам наказали видалити з Telegram робочі листування після затримання засновника месенджера Павла Дурова.

Що відомо про арешт Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням. 27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання засновника Telegram: йому інкримінують 12 звинувачень.

У вівторок, 27 серпня, прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.

Теги:
Росія
цензура
Технології
Дмитро Пєсков
Війна з Росією
Читайте також:
Ракета
Автор Марина Клюєва
26 серпня, 2024 понедiлок
У Defense Express припустили, якою може бути відповідь України на масовану атаку РФ 26 серпня
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є загиблі та постраждалі
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
26 серпня, 2024 понедiлок
Якими ракетами росіяни били по ГЕС, цілі та наслідки масованої атаки 26 серпня. Колонка Сергія Згурця
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.81
    Продаж 46.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
27 серпня
13:14
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Пєсков заявив, що прем'єр Індії Моді розповів Путіну про підсумки переговорів із Зеленським у Києві
13:09
Польща
У Польщі другий день шукають "невідомий об'єкт", який залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні 26 серпня
13:09
Оновлено
удар РФ по місту Богодухів Харківської області
Росіяни зранку атакували Богодухів на Харківщині: є загиблий, постраждали шестеро цивільних
12:55
Курськ
"Україна вторглася в Курськ під проводом НАТО": антиукраїнські наративи світових ЗМІ за 27 серпня
12:52
Ексклюзив
Білоруські танки
Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку
12:50
Народний депутат України Артем Дмитрук
Не знали, що він депутат: МВС Молдови прокоментувало ситуацію із виїздом Дмитрука
12:43
Емілія Кларк
Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк зіграє доньку радянських емігрантів у шпигунському трилері
12:43
Оновлено
Обстріл Кривого Рогу
РФ запустила "шахеди" та ракети по Україні: в Кривому Розі та на Запоріжжі є загиблі, у кількох областях вибухи
12:38
Руслан Стефанчук
"За результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті": Стефанчук про виїзд нардепа Дмитрука за кордон
12:29
Окупанти обстріляли з РСЗВ Нікопольщину: загинув чоловік
12:29
пожежа в храмі на Донеччині через російський обстріл
Увечері 26 серпня РФ вдарила по храму на Донеччині: через повторні обстріли пожежу загасили лише зранку
12:23
Марк Цукерберг
Цукерберг звинуватив адміністрацію Байдена в цензурі контенту соцмереж Meta про COVID-19
12:16
На фото: Джеймі Лі Кертіс і її "Оскар"
"Незалежність - це завжди битва": володарка "Оскара" Джеймі Лі Кертіс присвятила щемкий допис Україні
12:14
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: три людини поранені
12:06
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як ШІ допомагає розміновувати території та найбільша повітряна атака від початку вторгнення. Акценти світових ЗМІ 27 липня
12:00
Свічка пам'яті
Масована атака РФ 26 серпня: на Полтавщині в лікарні померли троє постраждалих
11:59
Ексклюзив
Світло
Ексміністр енергетики Плачков спрогнозував, скільки часу знадобиться на стабілізування енергосистеми
11:59
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Україна представить США список військових цілей РФ, які вона могла б атакувати далекобійною зброєю, - Politico
11:51
Павло Дуров
Арешт Дурова продовжили ще на 48 годин
11:45
OPINION
Микола Княжицький
Російські війська все роблять через Telegram
11:42
електроенергія
Графіки відключень застосовуватимуть упродовж доби, діятимуть три та чотири черги: ситуація в енергосистемі 27 серпня
11:33
Мета - досягти найвищої межі орбіти Землі: SpaceX готується до запуску місії Polaris Dawn з 4 астронавтами на борту
11:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Авіація була в повітрі усю ніч": кордон Білорусі перетнули щонайменше 6 "шахедів", - Гаюн
11:16
Ймовірно через влучання блискавки: в Одесі загорівся купол чоловічого монастиря 
11:11
Брати Галлагери з гурту Oasis
Гурт Oasis возз’єднався після 15-річної перерви і оголосив про світовий тур 
11:00
НАТО
"Неодноразово залітали": у НАТО відреагували на "невідомий БПЛА", який знайшли у Польщі
10:53
Джейк Салліван
Радник США з національної безпеки Салліван прибув до Китаю: говоритиме про Україну
10:50
Війна з Росією
Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових 
10:46
Ексклюзив
Згурець припустив, якою може бути відповідь України на російські удари
10:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:39
На фото: Олег Винник
Винник прокоментував життя за кордоном: "Нікуди не тікав, щоб кудись повертатись"
10:35
Обстріл Кривого Рогу
Внаслідок нічної атаки РФ загинули 4 людини, 16 постраждали, - Зеленський
10:31
світло
У Києві працюють над тим, щоб графіки відключень світла були прогнозовані, - заступник голови КМДА
10:20
На фото: Мерая Кері
У співачки Мераї Кері в один день померли мама і сестра
10:16
Готував удари по шпиталях та аеродромах: СБУ затримала підозрюваного
10:12
Джо Байден
"Дух українського народу ніколи не буде зломлений": Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні 26 серпня
10:03
На фото: Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик
10:00
Партнерський матеріал
З цивільного життя на фронт і назад: історія громадської діячки зі Львівщини, яка стала аеророзвідницею
10:00
Норвегія
Служби безпеки семи країн ЄС попередили Норвегію про загрозу від Росії у енергосекторі
09:59
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни атакують цілодобово: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV