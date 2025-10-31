Після вбивства Кірка посадовці адміністрації Трампа переїжджають у службове житло на військових базах, - The Atlantic

Про це пише The Atlantic.

Як зазначили у виданні, після переїзду високопосадовці можуть розраховувати на захист Збройних сил США. Однак переїзд такої кількості людей створює напруження з наявністю житла для вищого військового керівництва.

Так, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер і один з головних ідеологів руху MAGA виставив на продаж свій будинок у передмісті Вашингтона Арлінгтоні за 3,75 мільйона доларів і переїхав на один з військових об'єктів.

Як зазначають автори, наступного дня після вбивства Кірка дружина Міллера Кеті побачила біля будинку жінку, яка сказала, що стежить за нею.

Через кілька днів на тротуарі біля їхнього будинку хтось крейдою написав "Стівен Міллер знищує демократію" і "Міллер нападає на сім'ї", а в окрузі з'явилися плакати, на яких Міллера порівнювали з нацистом і звинувачували в злочинах проти людяності.

Відповідальність взяла на себе група Arlington Neighbors United for Humanity, яка заявила, що Міллер не буде жити мирно, поки він "тероризує дітей і сім'ї". Вони також влаштовували протести біля будинку глави Бюджетно-адміністративного управління Білого дому Рассела Воута. При цьому вони наполягають, що протестують виключно мирно і обговорювали це з охороною Міллера.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем переїхала зі своєї квартири у Вашингтоні на базу Берегової охорони Anacostia–Bolling. Це сталося після того, як видання Daily Mail розкрило адресу її попереднього житла.

Очільник Пентагону Піт Геґсет і держсекретар США Марко Рубіо, як стверджується, мешкають у будинках для генералів на армійській базі Fort McNair.

Туди ж хотіла переселитися і директорка національної розвідки Тулсі Габбард, але їй не змогли знайти жило.

Міністр у справах армії Ден Дрісколл знімає будинок разом з іншим політичним призначенцем Пентагону на військовій базі Myer–Henderson Hall.

Ще один високопоставлений співробітник Білого дому, ім’я якого не розкривають з міркувань безпеки, також залишив приватний будинок і переїхав на військову базу після вбивства Кірка. За словами людей, обізнаних із ситуацією, у цьому випадку йому порадили переїхати до службового житла на території військової частини співробітники служби безпеки.