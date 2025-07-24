Початок вересня буде визначальним: політик Рибачук про перебіг подій на арені світової політики

Таку думку в етері Еспресо висловив політик Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

"Щодо переговорів у Стамбулі, то це, скоріше, важлива гуманітарна функція, завдяки якій були повернуті полонені та тіла загиблих військових, але нічого іншого цей формат не обіцяє. На що сподівається Росія? Путін їде на чотири дні на "китайську дієту" до Сі Цзіньпіна. Дуже слабо я вірю, що туди приїде Трамп, бо ця подія присвячена річниці перемоги над Японією. Це дуже цікаво, бо 2 вересня закінчується термін ультиматуму Трампа", - зауважив Олег Рибачук.

За його словами, про ці 50 днів, які Трамп дав Путіну, почали говорити, що це "ліцензія на вбивство українців". На що держдеп США зазначив, що може бути не обов’язково 50 днів, а і значно швидше.

"І такий збіг – 2 вересня закінчується термін цього ультиматуму, а 3 вересня Путін зустрінеться із Сі Цзіньпінем і, очевидно, що там буде обговорюватися війна в Україні. Крім того, зараз американський конгрес пішов на канікули. Відповідно, виходить, що початок вересня буде визначальним, як любить казати Трамп, розігруючи очікування. Трамп завжди говорив:"Червона лінія" є тільки у мене в голові й тільки я знаю, де вона проходить", - прокоментував політик.

На його думку, у Трампа є все, щоб накласти відповідні санкції на РФ, йому не обов’язково мати резолюцію сенату чи конгресу.

"Тут більше "білого шуму", і Трамп намагається так збільшувати інформаційний тиск на Росію, яка особливо на це не ведеться. На мою думку, Путін дуже розраховує на зустріч із Сі Цзіньпінем, саме на це 3 вересня. Між іншим, сьогодні, 24 липня, відбулося засідання комісій щодо торговельних переговорів ЄС та Китаю по тарифах. І Пекіну дають чітко зрозуміти, - якщо надалі буде відверта підтримка Росії, то тоді Китай зіткнеться із серйозними проблемами доступу до європейського ринку. Паралельно Трамп намагається домовитися з ЄС та Китаєм по тарифах. Тобто все перев'язано, тому нові санкції проти Росії битимуть по тих країнах, які підтримують Росію, зокрема і по Китаю, і по Індії. Тому все так зараз напружено, і Трамп, звичайно, не хоче нікому давати можливість приймати рішення, крім нього самого", - резюмував Рибачук.