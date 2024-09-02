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Польща знову підіймала свою авіацію через обстріл Росією території України

Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
07:52
Світ Літак. авіація, Польща

У ніч на понеділок, 2 вересня, Польща підіймала у повітря свою та союзну авіацію для забезпечення безпеки польського повітряного простору внаслідок атаки РФ по Україні

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Про це повідомляє RMF24.

"Південно-східна частина Польщі межує з Україною. Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів по об'єктах, розташованих на українській території. Востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня" - йдеться у повідомленні.

За інформацією Оперативного командування Збройних сил Польщі, у південно-східній частині країни може підвищитися рівень шуму у зв'язку з початком операцій у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - додали у відомстві.

  • 2 вересня російські окупанти завдавали масованого ракетного удару по Україні. Київ був атакований кількома хвилями ракет. У низці районах зафіксовано падіння уламків.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
Військові новини
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