Помічник Остіна попросив швидку вимкнути світло та сирени під час госпіталізації очільника Пентагону, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Чи може швидка допомога не з'являтися з вогнями та сиренами? Ми намагаємося залишатися трохи непомітними", - сказав диспетчеру 911 помічник Остіна.

Поїздка Остіна до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда та подальша госпіталізація трималися в таємниці протягом кількох днів, у тому числі від президента США Джо Байдена та навіть заступника Остіна Кетлін Хікс.

Аудіо з 4,5-хвилинної розмови було передано Reuters офісом округу Ферфакс штату Вірджинія, який обробляє запити щодо "Закону про свободу інформації".

Помічник, який зателефонував у 911, сказав диспетчеру, що Остін не відчував, що може втратити свідомість, і не був дезорієнтований чи розгублений. Помічник запитав, чи зможе швидка допомога у Вірджинії доставити його до Волтера Ріда, який знаходиться в Бетесді у штаті Меріленд.

Управління генерального інспектора міністерства оборони США заявило, що цього місяця почне перевірку госпіталізації Остіна.