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Помічник Остіна попросив швидку вимкнути світло та сирени під час госпіталізації очільника Пентагону, - Reuters

17 січня, 2024 середа
06:00
Світ Ллойд Остін

Журналісти отримали аудіозапис дзвінка помічника міністра оборони США Ллойда Остіна до 911, який попросив, щоб машина швидкої допомоги, яка забирала очільника Пентагону, вимкнути світло та сирени

Про це повідомляє Reuters.

"Чи може швидка допомога не з'являтися з вогнями та сиренами? Ми намагаємося залишатися трохи непомітними", - сказав диспетчеру 911 помічник Остіна.

Поїздка Остіна до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда та подальша госпіталізація трималися в таємниці протягом кількох днів, у тому числі від президента США Джо Байдена та навіть заступника Остіна Кетлін Хікс.

Аудіо з 4,5-хвилинної розмови було передано Reuters офісом округу Ферфакс штату Вірджинія, який обробляє запити щодо "Закону про свободу інформації".

Помічник, який зателефонував у 911, сказав диспетчеру, що Остін не відчував, що може втратити свідомість, і не був дезорієнтований чи розгублений. Помічник запитав, чи зможе швидка допомога у Вірджинії доставити його до Волтера Ріда, який знаходиться в Бетесді у штаті Меріленд.

Управління генерального інспектора міністерства оборони США заявило, що цього місяця почне перевірку госпіталізації Остіна.

  • 6 січня повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін ще 1 січня потрапив до лікарні, однак уже готовий повернутися до роботи.
  • 7 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.
  • 8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували.
  • 9 січня на тлі скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.
  • 11 січня стало відомо, що Міністр оборони США Ллойд Остін, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.
  • Президент США Джо Байден у п’ятницю, 12 січня, заявив, що міністр оборони Ллойд Остін зробив помилку, коли не повідомив йому про свою госпіталізацію.
  • 15 січня міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, глава Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.
Медицина
Пентагон
США
Ллойд Остін
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