Посли G7 наголосили на важливості призначення компетентних незалежних експертів у наглядову раду Укренерго

Про це йдеться в повідомленні G7 у мережі X.

"У зв'язку зі звільненням голови правління Укренерго і відставкою двох членів наглядової ради посли G7 підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради", – йдеться в заяві.

Читайте також: Ми руйнуємо систему управління Укренерго: експерт з енергоефективності Павлюк про реакцію міжнародної спільноти на відставку Кудрицького

Посли G7 наголосили, що це "критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів".