Посли G7 наголосили на важливості призначення компетентних незалежних експертів у наглядову раду Укренерго
Посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про важливість швидкого призначення в наглядову раду компанії "Укренерго" фахових незалежних експертів
Про це йдеться в повідомленні G7 у мережі X.
"У зв'язку зі звільненням голови правління Укренерго і відставкою двох членів наглядової ради посли G7 підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради", – йдеться в заяві.
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Посли G7 наголосили, що це "критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів".
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Увечері 2 вересня наглядова рада Укренерго прийняла рішення про звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. Раніше повідомляли, що Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Галущенко.
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Двоє членів наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреасон наступного дня, 3 вересня, оголосили про припинення повноважень після звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.
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6 вересня Шмигаль розповів, коли призначать нового керівника Укренерго та замінять членів наглядової ради, які подали у відставку.
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