"Потрібні рішення щодо безпеки миротворців": Литва поки не розглядає відправку військ до України
У вівторок, 18 лютого, радниця президента Литви Аста Скайсгіріте заявила, що країна наразі не розглядає можливість розміщення миротворців в Українв, проте може відправити військових інструкторів
Про це повідомляє LRT.
"Ми дійсно могли б допомогти Україні з інструкторами, без сумніву. На цей момент ми не говоримо про відправку будь-яких військових контингентів в Україну", - зауважила вона.
За її словами, питання миротворців ЄС в Україні все ще обговорюється. Скайсгіріте також підкреслила, що перш ніж Європа вирішить направити миротворців, необхідно знайти способи забезпечення їхньої безпеки.
"Країни ЄС могли б відправити миротворців в Україну, але проблема полягає в безпеці та житті цих миротворців. Ми, безумовно, не хочемо втрачати наших військових, тому повинні думати про те, як їх захистити", - підкреслила радниця.
"Для цього потрібна згода обох сторін (Росії та України, - ред.) Можливість такої угоди існує в теорії, але я сумніваюся, що вона буде життєздатною на практиці", - зазначила Скайсгіріте.
Миротворчі війська в Україні: що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинення бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомила, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Того ж дня очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.
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