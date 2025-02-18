"Потрібні рішення щодо безпеки миротворців": Литва поки не розглядає відправку військ до України

Про це повідомляє LRT.

"Ми дійсно могли б допомогти Україні з інструкторами, без сумніву. На цей момент ми не говоримо про відправку будь-яких військових контингентів в Україну", - зауважила вона.

За її словами, питання миротворців ЄС в Україні все ще обговорюється. Скайсгіріте також підкреслила, що перш ніж Європа вирішить направити миротворців, необхідно знайти способи забезпечення їхньої безпеки.

"Країни ЄС могли б відправити миротворців в Україну, але проблема полягає в безпеці та житті цих миротворців. Ми, безумовно, не хочемо втрачати наших військових, тому повинні думати про те, як їх захистити", - підкреслила радниця.

"Для цього потрібна згода обох сторін (Росії та України, - ред.) Можливість такої угоди існує в теорії, але я сумніваюся, що вона буде життєздатною на практиці", - зазначила Скайсгіріте.

Миротворчі війська в Україні: що відомо Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинення бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США. 11 лютого NYT повідомила, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ. За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії. 17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні. Того ж дня очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.