Премʼєр Грузії Кобахідзе після парламентських виборів заявив, що пріоритетом уряду є євроінтеграція

Про це повідомляє SOVA.

За словами Кобахідзе, важливо "розвивати Грузію у всіх напрямках", аби країна досягла мети євроінтеграції до 2030 року. Він запевнив, що для цього буде зроблено "все можливе".

"Ми очікуємо перезавантаження відносин, яке, як ми думаємо, відбудеться з початку наступного року. У нас є конкретні зобов'язання щодо угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю. Наше амбітне завдання — виконати понад 90% цих зобов'язань в обох напрямках до 2028 року. Це в кінцевому підсумку забезпечить досягнення Грузією кінцевої мети, яку ми поставили перед собою на 2030 рік, а саме повної інтеграції нашої країни в Європейський Союз", - заявив грузинський премʼєр.

Водночас Кобахідзе акцентував увагу на потребі економічного зростання Грузії, оскільки "якщо економічні показники не будуть відповідними, ніхто не прийме країну в ЄС".