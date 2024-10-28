Премʼєр Грузії Кобахідзе після парламентських виборів заявив, що пріоритетом уряду є євроінтеграція
Грузинський премʼєр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив, що пріоритетом його уряду залишається європейська інтеграція держави до 2030 року
Про це повідомляє SOVA.
За словами Кобахідзе, важливо "розвивати Грузію у всіх напрямках", аби країна досягла мети євроінтеграції до 2030 року. Він запевнив, що для цього буде зроблено "все можливе".
"Ми очікуємо перезавантаження відносин, яке, як ми думаємо, відбудеться з початку наступного року. У нас є конкретні зобов'язання щодо угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю. Наше амбітне завдання — виконати понад 90% цих зобов'язань в обох напрямках до 2028 року. Це в кінцевому підсумку забезпечить досягнення Грузією кінцевої мети, яку ми поставили перед собою на 2030 рік, а саме повної інтеграції нашої країни в Європейський Союз", - заявив грузинський премʼєр.
Водночас Кобахідзе акцентував увагу на потребі економічного зростання Грузії, оскільки "якщо економічні показники не будуть відповідними, ніхто не прийме країну в ЄС".
- Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там вже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
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- 27 жовтня міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців".
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