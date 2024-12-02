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Президент Байден помилував свого сина

Євген Козярін
2 грудня, 2024 понедiлок
06:07
Світ Гантер Байден

1 грудня 2024 року президент Сполучених Штатів Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена. Раніше його визнали винним у злочинах, пов'язаних з використанням зброї, а також з податковими порушеннями

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Про це йдеться у заяві Байдена-старшого на сайті Білого дому.

"Сьогодні я підписав помилування свого сина Гантера. З того дня, як я вступив на посаду, я сказав, що не буду втручатися в прийняття рішень Міністерством юстиції, і я дотримав свого слова, навіть коли спостерігав, як мого сина вибірково та несправедливо переслідують.", - зазначив президент США.

Він додав, що справа Гантера не містить обтяжувальних факторів

"За те, що люди не так заповнили заяву на купівлю зброю, їх майже ніколи не притягують до суду. Тим, хто запізнився зі сплатою податків через серйозну залежність, але згодом повернув їх з відсотками та штрафами, як правило, виносять некримінальні рішення. Зрозуміло, що до Гантера ставились інакше", - наголосив Джо Байден.

Він вважає, що обвинувачення були висунуті лише після того, як кілька опонентів у Конгресі "інспірували це, щоб атакувати мене та виступити проти мого обрання". 

"Жодна розумна людина, яка розглядає факти справ Гантера, не може дійти іншого висновку, крім того, що Гантер був обраний тільки тому, що він мій син, – а це неправильно. Була спроба зламати Гантера, який був тверезим п'ять із половиною років, навіть попри безперервні атаки і вибіркове переслідування. Намагаючись зламати Гантера, вони намагалися зламати мене – немає жодних підстав вважати, що це зупиниться на цьому. Досить", – йдеться у заяві.

Байден-старший наголосив, що впродовж усієї кар'єри дотримувався принципу: "казати американському народу правду - і люди судитимуть справедливо"

"Ось правда: я вірю в систему правосуддя. Але коли я боровся з цим, я також вважаю, що груба політика інфікувала цей процес, що призвело до судової помилки. І коли я прийняв рішення цими вихідними, не було сенсу затягувати далі. Сподіваюся, американці зрозуміють, чому батько і президент дійшов такого рішення", - резюмував президент.

Справи Байдена-молодшого

20 червня 2023 року Гантер Байден визнав два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням.

15 вересня минулого року Гантеру Байдену оголосили три підозри через незаконне володіння зброєю. Йому загрожувало до 25 років позбавлення волі. 11 червня цього року Байдена-молодшого федеральний суд присяжних у США визнав винним у всіх трьох обвинуваченнях щодо незаконного володіння зброєю. Судові слухання щодо винесення вироку були заплановані на 12 грудня.

В ще одній справі йому інкримінують три кримінальні злочини, пов'язані з несплатою податків, ухиленням від оподаткування та поданням хибних або шахрайських податкових декларацій. Він не сплатив $1,4 млн податків у період з 2016 по 2019 рік. Пізніше він виплатив усе разом із нарахованими штрафами. Вирок було заплановано на 16 грудня. Йому загрожувало до 17 років в’язниці.

 

Теги:
Новини
Джо Байден
США
Хантер Байден
Гантер Байден
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