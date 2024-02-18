Президент Бразилії прирівняв війну з ХАМАС до Голокосту, Ізраїль викликає бразильського посла
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва порівняв війну проти ХАМАС з винищенням євреїв Адольфом Гітлером під час Голокосту, Ізраїль викликає посла Бразилії для оголошення догани
Про це повідомляє Bloomberg.
"Те, що відбувається зараз, не відбувалось у жодний інший час в історії, окрім того, коли Гітлер вирішив вбивати євреїв", - заявив Лула, виступаючи перед журналістами в Ефіопії.
Він наголосив, що Бразилія, яка зокрема є економічним союзником РФ та входить до БРІКС, буде відстоювати визнання Палестини як суверенної держави в ООН.
Окрім цього, Лула закликав припиняти надання гуманітарної допомоги.
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Ізраїль відкинув звинувачення, заявивши, що він дотримується міжнародного права і намагається мінімізувати жертви серед цивільного населення в секторі Газа, воюючи з угрупуванням ХАМАС, яке визнане терористичною організацією США і Євросоюзом.
"Слова бразильського президента ганебні та серйозні, - зазначив у своїй заяві міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац. - Ніхто не завдасть шкоди праву Ізраїлю на самозахист".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу приєднався до Каца в прагненні викликати посла Бразилії.
"Порівняння Ізраїлю з нацистським Голокостом і Гітлером перетинає червону лінію", - підкреслив він.
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Ізраїль офіційно оголосив про свою незгоду з одностороннім визнанням палестинської державності, і заявив, що будь-яка подібна угода має бути досягнута шляхом прямих переговорів.
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