Президент Бразилії прирівняв війну з ХАМАС до Голокосту, Ізраїль викликає бразильського посла

Про це повідомляє Bloomberg.

"Те, що відбувається зараз, не відбувалось у жодний інший час в історії, окрім того, коли Гітлер вирішив вбивати євреїв", - заявив Лула, виступаючи перед журналістами в Ефіопії.

Він наголосив, що Бразилія, яка зокрема є економічним союзником РФ та входить до БРІКС, буде відстоювати визнання Палестини як суверенної держави в ООН.

Окрім цього, Лула закликав припиняти надання гуманітарної допомоги.

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Ізраїль відкинув звинувачення, заявивши, що він дотримується міжнародного права і намагається мінімізувати жертви серед цивільного населення в секторі Газа, воюючи з угрупуванням ХАМАС, яке визнане терористичною організацією США і Євросоюзом.

"Слова бразильського президента ганебні та серйозні, - зазначив у своїй заяві міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац. - Ніхто не завдасть шкоди праву Ізраїлю на самозахист".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу приєднався до Каца в прагненні викликати посла Бразилії.

"Порівняння Ізраїлю з нацистським Голокостом і Гітлером перетинає червону лінію", - підкреслив він.