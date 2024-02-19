"Прибрали всі пункти, що суперечать нашим інтересам": Сіярто заявив, що Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Про це повідомляє "Слово і діло" із посиланням на заяву Сіярто.

"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам", - сказав глава МЗС Угорщини.

Також він додав, що друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну "має стати приводом для того, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".