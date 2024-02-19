"Прибрали всі пункти, що суперечать нашим інтересам": Сіярто заявив, що Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не блокувати 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, бо з нього прибрали пункти, які суперечать угорським інтересам
Про це повідомляє "Слово і діло" із посиланням на заяву Сіярто.
"Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам", - сказав глава МЗС Угорщини.
Також він додав, що друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну "має стати приводом для того, щоб сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".
- 7 лютого повідомлялось, що ЄС 24 лютого планує ввести санкції проти низки білоруських і російських військових, які воюють в Україні, а також проти викрадачів українських дітей та іноземних фірм, які допомагають РФ обходити обмеження.
- 8 лютого стало відомо, що у Європейському Союзі планують включити до 13-го пакету санкцій проти Росії компанії, які забезпечували транспортування та логістику боєприпасів з Північної Кореї до РФ
- 12 лютого повідомлялось, що до списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Росії, вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну потрапили три фірми із Китаю.
- 15 лютого повідомлялось, що на засіданні послів ЄС Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Країна не погодилась із новими заходами через наявність у списку китайських компаній.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.97 Купівля 37.97Продаж 38.54
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе