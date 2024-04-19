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Республіканці внесли 135 поправок до законопроєкту про допомогу Україні

19 квітня, 2024 п'ятниця
13:27
Світ конгрес США

Члени Палати представників внесли 137 поправок до законопроєкту про допомогу Україні, з них 135 - від республіканців

Про це повідомив Комітет з питань регламенту палати, передає Укрінформ

Вказано що дві поправки до законопроєкту подав член Демократичної партії Джаред Московіц, решту 135 - республіканці. Зокрема, уродженка України конгресвумен Вікторія Спартц подала п'ять поправок, які передбачають скасування допомоги українським біженцям. Також Спартц вимагає від президента США "чіткого дозволу Конгресу на скасування будь-якої заборгованості інших країн". 

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Ультраправа конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор-Ґрін подала найбільшу кількість поправок - 24. Серед її пропозицій - вимога до країн, які отримують фінансову допомогу від США, надати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Також вона пропонує заборонити фінансування військ НАТО в Україні та наказати президенту вивести США з НАТО. Тейлор-Ґрін також хоче заборонити фінансування України, поки Україна не скасує "обмеження права національних меншин, зокрема угорців, використовувати рідну мову в школах" тощо.

  • 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
  • 15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування".
  • Спікер палати представників Майк Джонсон вніс пропозицію щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких – допомога Україні. Адміністрація Байдена готова розглянути ініціативу.
  • Представники комітету розвідки палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична.
  • Спікер палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроєкт, який містить допомогу Україні, на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.
Теги:
Україна
Джо Байден
НАТО
США
допомога США Україні
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