Республіканці внесли 135 поправок до законопроєкту про допомогу Україні
Члени Палати представників внесли 137 поправок до законопроєкту про допомогу Україні, з них 135 - від республіканців
Про це повідомив Комітет з питань регламенту палати, передає Укрінформ.
Вказано що дві поправки до законопроєкту подав член Демократичної партії Джаред Московіц, решту 135 - республіканці. Зокрема, уродженка України конгресвумен Вікторія Спартц подала п'ять поправок, які передбачають скасування допомоги українським біженцям. Також Спартц вимагає від президента США "чіткого дозволу Конгресу на скасування будь-якої заборгованості інших країн".
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Ультраправа конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор-Ґрін подала найбільшу кількість поправок - 24. Серед її пропозицій - вимога до країн, які отримують фінансову допомогу від США, надати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Також вона пропонує заборонити фінансування військ НАТО в Україні та наказати президенту вивести США з НАТО. Тейлор-Ґрін також хоче заборонити фінансування України, поки Україна не скасує "обмеження права національних меншин, зокрема угорців, використовувати рідну мову в школах" тощо.
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