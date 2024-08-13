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РФ готувала свій флот для ударів по цілях у Західній Європі у разі конфлікту з НАТО, - FT

Дар'я Куркіна
13 серпня, 2024 вiвторок
16:32
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Російська Федерація припускала конфлікт із Заходом до повномасштабного вторгнення в Україну та готувала свій військово-морський флот для ударів по обʼєктах у Західній Європі ракетами з ядерними боєголовками в разі конфлікту з НАТО

Зміст

Про це пише Financial Times із посиланням на секретні файли, які газета отримала від західних джерел.

У матеріалі йдеться, що росіяни між 2008-2014 роками розробляли документи, які містили перелік цілей у Європі для ракет, що можуть нести і звичайні боєголовки, і тактичну ядерну зброю.

Видання підкреслює, цілі детально описані в презентаці для офіцерів РФ: серед обʼєктів західне узбережжя Франції і Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії.

Водночас у презентації зазначено, що Росія зберегла можливість нести ядерну зброю на надводних кораблях попри угоду між СРСР і США 1991 року про її ліквідацію. За словами експертів, це несе додаткові ризики ескалацій.

Також у документі підкреслено: "висока маневреність" ВМС РФ дозволяє здійснювати "раптові та превентивні удари" і "масові ракетні удари... з різних напрямків". Водночас у секретних файлах додали, що ядерна зброя "як правило" призначена для використання "у поєднанні з іншими засобами знищення" для досягнення цілей РФ.

"Карти, які були зроблені для презентаційних цілей, а не для оперативного використання, ілюструють вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для військово-морського флоту Росії", - наголошує FT.

Згідно з документами, цілі Балтійського флоту розташовані здебільшого в Норвегії та Німеччині, серед яких - військово-морська база в Бергені, а також радарні майданчики та об'єкти спецназу.

Презентація для російських офіцерів також описує, як доктрина може застосовуватись у можливих війнах у Чорному, Каспійському морі й Тихому океані. Водночас сценарії припускають війни РФ із її нинішніми союзниками: Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та Азербайджаном.

"Останні навчання, замовлені Путіним для репетиції використання тактичної ядерної зброї, вказують на те, що документи, які просочилися, все ще відповідають поточній російській військовій доктрині. У червні збройні сили Росії практикували завантаження протикорабельних крилатих ракет радянської епохи P-270 на корвет класу Тарантул в Калінінграді", - резюмує видання.

Російські навчання нестратегічних ядерних сил

7 травня міністерство оборони РФ повідомило про проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї.

11 червня міністерство оборони РФ оголосило про старт другого етапу навчань з використанням нестратегічної ядерної зброї.

31 липня російська армія розпочала третій етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого будуть відпрацьовуватимуться питання підготовки до застосування зброї.

Теги:
Росія
ЄС
Європа
військові
російська армія
ядерна зброя
ядерна безпека
НАТО
Військові новини
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