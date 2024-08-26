Росія, імовірно, готувала диверсію на авіабазі НАТО у Німеччині, - ЗМІ
На авіабазі НАТО в Гайленкірхені підвищували рівень тривоги через імовірну загрозу російської диверсії із застосуванням безпілотника
Про це повідомляє Morgenpost.
Розвідка попереджала, що на базі у Гайленкірхені ймовірною є загроза "російського диверсійного акту".
Згідно зі словами джерел, німецькі розвідники отримали інформацію від іноземної розвідувальної служби "про підготовчі дії до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника".
Минулого тижня штаб-квартира НАТО в Брюсселі та авіабаза у Гайленкірхені не коментували висновки розвідки щодо можливої загрози.
Речник бази назвав занепокоєння щодо імовірних атак безпілотників абсурдними, а розслідування взяла на себе поліція Кельна. Федеральна прокуратура не розслідує цю справу.
- 17 серпня у німецькому місті Гайленкірхен через підозру у диверсії - забруднені питної води, закрили військово-повітряну базу НАТО, втім результати тестів свідчать, що з водою все добре.
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