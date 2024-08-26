Росія, імовірно, готувала диверсію на авіабазі НАТО у Німеччині, - ЗМІ

Про це повідомляє Morgenpost.

Розвідка попереджала, що на базі у Гайленкірхені ймовірною є загроза "російського диверсійного акту".

Згідно зі словами джерел, німецькі розвідники отримали інформацію від іноземної розвідувальної служби "про підготовчі дії до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника".

Минулого тижня штаб-квартира НАТО в Брюсселі та авіабаза у Гайленкірхені не коментували висновки розвідки щодо можливої загрози.

Речник бази назвав занепокоєння щодо імовірних атак безпілотників абсурдними, а розслідування взяла на себе поліція Кельна. Федеральна прокуратура не розслідує цю справу.