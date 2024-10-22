Росія може передати КНДР технології ядерної зброї в обмін на солдатів, - посол Південної Кореї
Росія може "розплатитися" із Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями
Про це заявив постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг, передає Укрінформ.
"За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю", - заявив посол.
За його словами, Північна Корея, вірогідно, вже незабаром стане "активним учасником" війни Росії проти України.
Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо
Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".
21 жовтня, південнокорейський президент Юн Сок Йоль зустрівся з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі в Сеулі. Сторони домовилися співпрацювати у протидії загрозам через військові звʼязки КНДР і Росії.
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