Росія використовує Мексику як центр шпигування за США, - NBC

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

Зазначається, що Росія розширила штат свого посольства у Мехіко десятками співробітників, хоча Москва має обмежені торговельні зв'язки з цією країною.

Американські офіційні особи заявляють, що така тенденція викликає занепокоєння. На їхню думку, масштабне нарощування персоналу спрямоване на посилення розвідувальних операцій Кремля у Сполучених Штатах. Також це може бути частиною пропагандистських зусиль Росії для підриву стосунків між Вашингтоном та Україною.

За словами співрозмовника видання, адміністрація президента США Джо Байдена порушила це питання перед мексиканським урядом.

"Росія дійсно інвестувала в Мексику, прагнучи розширити свою присутність", - сказав чиновник.

У виданні зазначають, що раніше цього місяця директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що його відомство та уряд США "гостро зосереджені" на тому, як Росія збільшує свою присутність у Мексиці. За його словами, частково це сталося через те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з різних країн почали висилати російських шпигунів.

"Частково це пов'язано з тим, що багато російських шпигунів були вислані з Європи. ...Тому вони шукають місця, куди можна поїхати, і шукають місця, де вони можуть діяти. Але ми дуже пильно стежимо за цим", - сказав Бернс.

Як зазначають колишні співробітники розвідки, дії Росії в Мексиці відображають більш агресивну позицію її розвідувальних служб на багатьох фронтах, оскільки Кремль прагне придушити критиків за кордоном, підірвати підтримку України та ослабити західні демократії.

За словами американських і європейських посадовців, цей підхід включає, зокрема, спроби диверсій, плани вбивств, кібератаки та масштабні глобальні дезінформаційні кампанії.