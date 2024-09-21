Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія використовує Мексику як центр шпигування за США, - NBC

Росія використовує Мексику як центр шпигування за США, - NBC

Катерина Ганжа
21 вересня, 2024 субота
17:52
Світ шпигун

Російські спецслужби нарощують свою присутність у Мексиці для шпигунських операцій, що націлені на Сполучені Штати

Зміст

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

Зазначається, що Росія розширила штат свого посольства у Мехіко десятками співробітників, хоча Москва має обмежені торговельні зв'язки з цією країною.

Американські офіційні особи заявляють, що така тенденція викликає занепокоєння. На їхню думку, масштабне нарощування персоналу спрямоване на посилення розвідувальних операцій Кремля у Сполучених Штатах. Також це може бути частиною пропагандистських зусиль Росії для підриву стосунків між Вашингтоном та Україною.

За словами співрозмовника видання, адміністрація президента США Джо Байдена порушила це питання перед мексиканським урядом.

"Росія дійсно інвестувала в Мексику, прагнучи розширити свою присутність", - сказав чиновник.

У виданні зазначають, що раніше цього місяця директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що його відомство та уряд США "гостро зосереджені" на тому, як Росія збільшує свою присутність у Мексиці.  За його словами, частково це сталося через те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з різних країн почали висилати російських шпигунів.

"Частково це пов'язано з тим, що багато російських шпигунів були вислані з Європи. ...Тому вони шукають місця, куди можна поїхати, і шукають місця, де вони можуть діяти. Але ми дуже пильно стежимо за цим", - сказав Бернс.

Як зазначають колишні співробітники розвідки, дії Росії в Мексиці відображають більш агресивну позицію її розвідувальних служб на багатьох фронтах, оскільки Кремль прагне придушити критиків за кордоном, підірвати підтримку України та ослабити західні демократії.

За словами американських і європейських посадовців, цей підхід включає, зокрема, спроби диверсій, плани вбивств, кібератаки та масштабні глобальні дезінформаційні кампанії.

  • В Австралії заарештували військову та її чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
Теги:
Росія
Мексика
ФСБ
Війна з Росією
ГРУ
США
Читайте також:
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Автор Марія Науменко
20 вересня, 2024 п'ятниця
"Вся Європа веде справи": Сіярто заявив, що його країна, на відміну від ЄС, не приховує економічні зв'язки з РФ
Тверська область РФ
Автор Віталій Бесараб
18 вересня, 2024 середа
"Таких потужних вибухів у світовій військовій історії не було": у Defense Express прокоментували знищення складу боєприпасів у Тверській області РФ
Автор Дар'я Тарасова
20 вересня, 2024 п'ятниця
Помер актор "Ліги Сміху" Юрій Рябченко
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 вересня
18:55
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по Сумах КАБами 21 вересня: поранено людину, знеструмлено один з районів міста
18:43
Ексклюзив
Україна ЄС
Україна виконала велику частину вимог ЄС щодо членства, - нардепка Іонова
18:34
Україна відкриє нові консульства у Словаччині та Румунії
18:12
зерно, зернова угода
Україна зазнала збитків на понад 30 млрд грн, через привласнення Росією зерна, - Офіс генпрокурора
18:02
OPINION
Помилка президента
17:57
Борис Пісторіус
Підтримка України коштує дорого, але поразка обійдеться набагато дорожче, - міністр оборони Німеччини Пісторіус
17:35
Від ракетного удару на Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
17:30
Ексклюзив
Курська область
Путіну треба виходити з війни, головним завданням є витиснути ЗСУ з Курської області, - політолог Орєшкін
17:20
Ексклюзив
"Чорноморець" - "Карпати" 0:1
"Чорноморець" програв "Карпатам", а "Лівий берег" слабший за "Олександрію": результати та розклад матчів і трансляцій 7-го туру УПЛ
17:04
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення: росіяни атакують КАБами Курщину
17:02
повінь
Від шторму "Борис" у Польщі постраждали 57 тисяч осіб
16:51
росія Китай флот
У Тихому океані розпочалися військові навчання Росії та Китаю
16:45
У Південній Африці випало до двох метрів снігу
16:24
Ексклюзив
Це політтехнологія, аби інсталювати розмову про перемогу у виборчу кампанію США: політолог Саакян про План перемоги України
16:15
АЕС
Росія готує удари по системі передачі електроенергії з українських АЕС, - МЗС
16:14
військовий квиток, мобілізація
Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних: Лубінець пояснив зміни до законодавства
16:02
OPINION
Чому "зелені" тягнули з підвищенням податків
15:32
Оновлено
Українці підірвали на Кубані склад з артилерійськими боєприпасами із КНДР
15:27
До Данії наближається пошкоджене російське судно з 20 тисячами тонн вибухонебезпечного вантажу
15:16
Ексклюзив
Ми виграли більше, ніж три місяці фори перед масштабними обстрілами: військовий експерт Ступак про знищення військових арсеналів у РФ
15:13
осінь
Сонце та помірний вітер: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 22 вересня
15:03
Оновлено
Атака на Кривий Ріг 21 вересня
Мати служила у ЗСУ, старший син захищав Маріуполь й досі в полоні: що відомо про родину онука й бабусі, вбитих РФ у Кривому Розі
14:45
Обстріл автомобілів Червоного Хреста на Донеччині: правоохоронці довели причетність РФ
14:10
Ексклюзив
Метью Брайза
США не готові відкрито обговорювати питання щодо дозволу Україні бити по території РФ, - Брайза
14:10
Fath-360
Іран не передав Росії мобільні пускові установки для балістичних ракет Fath-360, - Reuters
14:05
Вольфганг Амадея Моцарта
У німецькій бібліотеці знайшли раніше невідому п’єсу Моцарта, яку він написав підлітком
14:04
Лукойл
Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для Угорщини, - нардеп Ар'єв
14:03
OPINION
Виживання енергетики узимку: три пункти Саллівана
14:02
Огляд
Дмитро Коцюбайло
Чому варто побачити "Да Вінчі"
13:57
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Для Путіна наявність російських територій під контролем України є дуже тяжким геополітичним промахом, - політолог Орєшкін
13:38
Огляд
Олександр Усик
Арешт Усика, "Шахтар" в ЛЧ і тренування Ястремської з росіянином: огляд новин українського спорту за тиждень
13:32
У РФ виплачуватимуть гроші громадянам, які погодяться переїхати на ТОТ України
13:25
Іран
Має радіус дії 1000 км: Іран представив нову балістичну ракету на військовому параді
13:06
Сергій Кирієнко
Заступник голови адміністрації Путіна Кирієнко керує "фабрикою фейків" проти України
13:05
Фінляндія
У поліції безпеки Фінляндії попередили, що Росія може шантажувати країну заручниками
12:53
загиблі військові
Скільки українських митців загинули на війні: що каже Мінкульт
12:51
У Києві затримали двох молодиків, які маскували наркотики під солодощі
12:47
US Department of Defense
США планують надіслати Україні ракети середньої дальності для F-16 в межах пакета допомоги на $375 млн, - Politico
12:40
тюрма
У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії і підпалили трансформатор
12:01
OPINION
Економіка – єдиний ключ до розпаду Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV