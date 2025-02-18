Росія звільнила американського в'язня перед переговорами зі США

Про це інформує The New York Times.

Калоб Вейн був затриманий 7 лютого в московському аеропорту. Адвокати Вейна зазначають, що у нього була лише невелика кількість марихуани, призначеної лікарем, але все одно йому загрожувало до 10 років позбавлення волі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи звільнення, заявив, що плановані переговори охоплять питання відновлення американо-російських відносин, і "тому певні події можна розглядати у цьому контексті".

Представники Вейна повідомили, що його звільнення сталося без жодних умов, і це рішення могло бути прийняте з метою уникнення напруженості у відносинах з адміністрацією Трампа.

"За президента Трампа ми спостерігаємо зміну дипломатичної стратегії, яка ставить на перше місце американських громадян і бере безпосередню участь у вирішенні проблеми незаконних затримань, терміново і рішуче", - йдеться в заяві адвокатів Мартіна Де Лука та Ендрю Сміта.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.

Згодом повідомлялося, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це писали російські та світові ЗМІ.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив 17 лютого, що міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков представлятимуть Росію на перемовинах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про перемовини Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії та не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України.

Уранці вівторка, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії розпочалися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим.