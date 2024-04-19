Російська компанія "Башнефть" встановлює антидронові сітки на свої НПЗ, щоб захистити їх від атак БПЛА
Нафтовидобувна компанія РФ "Башнефть" встановила на свої нафтопереробні заводи протидронові сітки, аби захистити їх від можливих атак дронів
Про це заявив очільник республіки Башкортостан, що в Росії, Радій Хабіров, повідомляє Reuters.
У матеріалі йдеться, що компанії РФ, які продають такий вид захисту, публікують на своїх сайтах фото гігантських металевих сіток. Вони можуть покрити будівлю НПЗ з усіх боків, а утримується захист швартовними канатами, прикріпленими до металевих стовпів, що встормлені в землю.
Хабіров також проінформував, що наразі тривають переговори з російським міністерством оборони щодо посилення безпеки нафтопереробних заводів країни.
"Ми забезпечили основні колони (НПЗ) механічними захисними сітками, і, відповідно, працює система спостереження", - цитує главу республіки Башкортостан, де базується Башнефть, місцеве державне інформаційне агентство "Башинформ".
Нафтовидобувна компанія "Башнефть" підконтрольна Роснафті та має декілька нафтопереробних заводів у регіоні.
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