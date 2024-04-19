Російська компанія "Башнефть" встановлює антидронові сітки на свої НПЗ, щоб захистити їх від атак БПЛА

Про це заявив очільник республіки Башкортостан, що в Росії, Радій Хабіров, повідомляє Reuters.

У матеріалі йдеться, що компанії РФ, які продають такий вид захисту, публікують на своїх сайтах фото гігантських металевих сіток. Вони можуть покрити будівлю НПЗ з усіх боків, а утримується захист швартовними канатами, прикріпленими до металевих стовпів, що встормлені в землю.

Хабіров також проінформував, що наразі тривають переговори з російським міністерством оборони щодо посилення безпеки нафтопереробних заводів країни.

"Ми забезпечили основні колони (НПЗ) механічними захисними сітками, і, відповідно, працює система спостереження", - цитує главу республіки Башкортостан, де базується Башнефть, місцеве державне інформаційне агентство "Башинформ".

Нафтовидобувна компанія "Башнефть" підконтрольна Роснафті та має декілька нафтопереробних заводів у регіоні.