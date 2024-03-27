Російський посол виїхав з Польщі після інциденту з ракетою

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Gazeta.pl.

Сергій Андрєєв покинув територію Польщі на дев'ять днів. Російський посол виїхав після того, як проігнорував виклик до МЗС для пояснень щодо інциденту про проліт ракети 24 березня.

"Сам посол Андрєєв засвідчив свою культуру та професіоналізм. Наскільки я чув, він уже покинув нашу територію", - сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

За словами Сікорського, російського дипломата не вислали, і він не просив своєї відставки.