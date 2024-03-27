Російський посол виїхав з Польщі після інциденту з ракетою
У середу, 27 березня, стало відомо, що посол Росії у Польщі Сергій Андрєєв покинув територію країни
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Gazeta.pl.
Сергій Андрєєв покинув територію Польщі на дев'ять днів. Російський посол виїхав після того, як проігнорував виклик до МЗС для пояснень щодо інциденту про проліт ракети 24 березня.
"Сам посол Андрєєв засвідчив свою культуру та професіоналізм. Наскільки я чув, він уже покинув нашу територію", - сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
За словами Сікорського, російського дипломата не вислали, і він не просив своєї відставки.
- Під час ранкової атаки Росії по території України 24 березня ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент.
- Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою.
- Генштаб Польщі вважає, що ракета могла бути запрограмована навмисно, щоби порушити повітряний простір країни.
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