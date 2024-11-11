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Головна Світ Салліван: Путін ще не вирішив, що дасть КНДР в обмін на солдатів, але Кім Чен Ин очікує на "щось значне"

Салліван: Путін ще не вирішив, що дасть КНДР в обмін на солдатів, але Кім Чен Ин очікує на "щось значне"

Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
07:57
Світ Джейк Салліван

США ще вивчають, що саме Росія дасть Північній Кореї в обмін на участь її солдатів у війні проти України. Ймовірно, про це поки не домовилися і самі лідери РФ і КНДР

Зміст

Про це телеканалу CBS News заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми не знаємо напевно, і, чесно кажучи, я думаю, що російський диктатор Володимир Путін не знає напевно. Я думаю, що він, ймовірно, ще не вирішив, що саме він збирається робити для Північної Кореї в майбутньому", – сказав Салліван.

Посадовець припустив, що диктатор КНДР Кім Чен Ин очікує отримати в обмін "щось значне", можливо, у вигляді військової й технологічної підтримки з боку Росії. Салліван не виключає, що Москва може допомогти Пхеньяну в реалізації ядерної програми.

"Я не можу точно сказати, що станеться, але ми вже чули, як росіяни заявили, що на ядерну програму Північної Кореї сьогодні слід дивитися інакше, ніж п'ять чи 10 років тому. Отже, занепокоєння щодо відносин між Росією та КНДР в обох напрямках є дуже реальним, і на це повинні звернути увагу всі країни вільного світу", – наголосив представник Білого дому.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
Новини
КНДР
Володимир Путін
військові
Кім Чен Ин
Війна з Росією
США
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