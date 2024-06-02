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Саудівська Аравія не братиме участь у Саміті миру у Швейцарії: ЗМІ назвали причину

2 червня, 2024 неділя
21:32
Світ Саудівська Аравія

Саудівська Аравія відмовилася брати участь в українському Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії

Зміст

Про це повідомляє Bild із посиланням на DPA.

У дипломатичних колах в Ер-Ріяді заявили, що причиною відповідного рішення стало нібито те, що на ньому не буде присутня Росія.

Натомість офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

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Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

Теги:
Україна
Росія
Швейцарія
Саудівська Аравія
Світ про Україну
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