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Головна Світ Сестра Кім Чен Ина порівняла Україну з "невихованим собакою"

Сестра Кім Чен Ина порівняла Україну з "невихованим собакою"

Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
16:15
Світ Кім Чен Ин і Кім Йо Чжон, КНДР, Північна Корея

Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон принизливо висловилась щодо України

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Про це повідомляє Korean JoongAng Daily та KCNA.

Кім Йо Чжон, окрім України, також розкритикувала Південну Корею. Сестра Кім Чен Ина назвала Сеул і Київ "однаковими, як дві краплі води".

"Судячи з поведінки Сеула та Києва, які метушаться, випрошують і наважуються нести безглузду нісенітницю щодо держав, які мають ядерну зброю, вони однакові, як дві краплі води. Треба назвати це спільними рисами, які властиві невихованим собакам, виплеканих США", - вважає представниця Центрального комітету Трудової партії КНДР.

За словами сестри північнокорейського диктатора, "військова провокація" проти держави з ядерною зброєю може призвести до жахливої ​​ситуації.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

Теги:
Україна
КНДР
Південна Корея
Кім Чен Ин
Війна з Росією
США
ядерна небезпека
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