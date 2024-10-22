Сестра Кім Чен Ина порівняла Україну з "невихованим собакою"
Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон принизливо висловилась щодо України
Про це повідомляє Korean JoongAng Daily та KCNA.
Кім Йо Чжон, окрім України, також розкритикувала Південну Корею. Сестра Кім Чен Ина назвала Сеул і Київ "однаковими, як дві краплі води".
"Судячи з поведінки Сеула та Києва, які метушаться, випрошують і наважуються нести безглузду нісенітницю щодо держав, які мають ядерну зброю, вони однакові, як дві краплі води. Треба назвати це спільними рисами, які властиві невихованим собакам, виплеканих США", - вважає представниця Центрального комітету Трудової партії КНДР.
За словами сестри північнокорейського диктатора, "військова провокація" проти держави з ядерною зброєю може призвести до жахливої ситуації.
Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо
Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".
Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.
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