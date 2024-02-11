Шольц закликав конгрес США ухвалити пакет військової допомоги Україні на $60 млрд

Про це повідомляє Politico.

"Давайте не будемо ходити навколо куща: підтримка з боку Сполучених Штатів необхідна для розв'язання питання, чи зможе Україна захистити свою країну", - наголосив Шольц після зустрічі.

Він наголосив на тому, що американська підтримка є незамінною для захисту України від російської агресії.

Шольц пояснив, що схвалення конгресом пакета допомоги "надішле правильний сигнал російському президенту, що марні його надії на те, що він просто повинен почекати достатньо довго, поки підтримка друзів України в Європі, Північній Америці та інших країнах ослабне".

Минулого тижня на позачерговому саміті Євроради канцлер Німеччини, посилаючись на рішення ЄС виділити більше фінансування для України, закликала конгрес США зробити свій внесок у захист України, давши зелене світло подальшій допомозі, запропонованій Байденом.