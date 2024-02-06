Швеція припиняє розслідування аварій на Nord Stream: ЗМІ повідомили попередні результати

Про це повідомили німецькі видання Die Zeit.

За інформацією журналістів, з відповідною заявою виступить прокурор Матс Юнгквіст, який розслідує справу про диверсію. Die Zeit зазначає, що шведські слідчі, мабуть, не змогли встановити конкретних підозрюваних.

Розслідування вибухів продовжують вести Німеччина та Данія. У матеріалі Die Zeit йдеться, що припинення шведського розслідування може допомогти німецькій, оскільки Швеція, ймовірно, передасть зібрані докази колегам із ФРН.

Прокуратура Швеції заявила, що заява Юнгквіста очікується в середу, 7 лютого. Як пише Reuters, прокурор оголосить або про припинення розслідування, або про нові звинувачення.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі Nord Stream сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу відбувся витік газу.

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів 26 вересня стався вибух. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у ній слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

У березні стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування вибухів. У квітні у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У червні видання The Wall Street Journal написало, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Згідно з ними, судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

Водночас Польща спростувала причетність до підриву і підтвердила, що версія про причетність Росії залишається в силі.

10 жовтня Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Nord Stream, але Берлін скептично ставиться до цієї інформації.