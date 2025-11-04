Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ "Спроба вичистити російсько-китайський вплив з Америки": політаналітик Горбач про можливу операцію США проти Венесуели
Ексклюзив

"Спроба вичистити російсько-китайський вплив з Америки": політаналітик Горбач про можливу операцію США проти Венесуели

Євген Козярін
4 листопада, 2025 вiвторок
17:45
Світ Володимир Горбач

Для президента США Дональда Трампа потрібна маленька переможна війна. Перші удари по Венесуелі можуть відбутися найближчим часом. Це цікавий театр подій, які розгорнуться днями і тижнями

Зміст

Про це сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в ефірі Еспресо.

"Є кілька пластів сприйняття. По-перше, для Дональда Трампа справді зараз, очевидно, потрібна якась маленька переможна війна, як це дуже часто буває потрібно для політиків, які десь просідають, щось їм не вдається, а внутрішня ситуація у Сполучених Штатах не дуже добра. Починаючи від шатдауна і закінчуючи незавершеними чи не дуже вдалими спробами миротворчості Дональда Фредовича на міжнародній арені, його міжнародних переговорів. Там, наприклад, з Китаєм тема митної війни чи торгівельної війни не така виявилась не такою успішною, а може навіть і місцями провальною для Трампа, ніж як він хотів би", - розповів він.

На думку Горбача, Венесуела тут теж може розглядатися не лише там, як умовний задній двір США.

"Все-таки це американський континент. І наркотики справді постачаються на територію Сполучених Штатів. Це реальна існуюча проблема. Інша справа, що ну раніше ніколи не вирішувалася такими засобами, як, наприклад, вторгнення чи окупація країни, чи території, з якої надходять наркотики, звичайно, що незаконно там і таке інше порушення в обхід всіх правил. Тобто це надмірні засоби. Війна чи удари по наркокартелях бити ракетами", - сказав політексперт.

Він додав, що це, в принципі, раніше вважалося надмірним перевищенням своїх повноважень, і перевищений такий підхід застосування сили.

"Трампу потрібна демонстрація сили, бо венесуельський режим Мадуро, він тісно пов'язаний не лише з росіянами, не лише з Володимиром Путіним і його військово-технічною допомогою режиму Мадуро, але і з КНР і Сі Цзіньпінем. Це все спроба вичистити з Америки, Центральної Америки, Південної Америки, китайсько-російський вплив і показати, хто в цій частині світу є господарем ситуації", - зазначив Горбач.

Політексперт заявив, що не виключає, що такі удари можуть відбутися, причому найближчим часом. 

"Інша справа, що для початку війни Дональду Трампу треба залучитися рішенням Конгресу, яке йому буде важко отримати, принаймні поки не буде розв'язана ситуація з цим шатдауном. Щодо російських "Орєшніків" чи всяких інших міфологічних погроз, здається, хтось із депутатів державної думи сказав, що вони відправлять "Орєшнік" на допомогу Мадуро. Це нічого не означає насправді - неможливо відправити те, чого нема, щоб довести, що його не існує. Але помахати такими словесними аргументами, депутати держдуми звичайно можуть собі дозволити", - наголосив він.

Горбач додав, що якщо раптом виявиться, що росіяни справді поставили режиму Мадуро якусь небезпечну зброю, якою може бути вражені якісь американські цілі, то може повторитися Карибська криза.

"То на території Сполучених Штатів, чи то кораблі якісь або літаки у випадку ППО, то ми можемо знову опинитися в тій ситуації Другої Карибської війни. Можуть розгорнутися такі самі процеси. З тими ж самими, до речі, наслідками для Кремля, як і тоді. Але зараз буде набагато легше прищучити ці всі щупальця Кремля в Карибському басейні. Не ті тепер можливості у Володимира Путіна, що були у Микити Хрущова свого часу", - сказав експерт.

Він наголосив, що це цікавий театр подій, які розгорнуться найближчими днями і тижнями.

"Враховуючи ще те, що Венесуела, це мало хто знає, це держава, яка володіє найбільшими запасами нафти, розвіданими запасами, найбільшими у світі, більшими ніж Саудівська Аравія. Але вони дуже слабо розробляються. І для Дональда Трампа це теж серйозний аргумент втрутитись в ситуацію, змістити режим Мадуро через вільні демократичні вибори привести до влади прихильний до себе уряд, який дозволить американським корпораціям розробляти природні ресурси Венесуели і на шельфі, і не лише", - заявив Горбач.

Експерт вважає, що це дуже серйозно вплине на баланс сил на ринку нафти. 

"Це серйозно здешевить ціну нафти і може витіснити російські вуглеводні взагалі зі світового ринку як такі. Я шукаю якісь добрі наслідки, які від цього можуть бути. З іншого боку, це буде ще й така от демонстрація, приклад того, як сильні великі держави  можуть діяти у своїх інтересах не дуже рахуючись із міжнародним правом і от всі всіма цими умовностями", - сказав він.

На думку Горбача, існує питання тільки чи визнавати режим Мадуро законним, чи його не визнавати законним.

"От Росія з Китаєм будуть визнавати його законним. Сполучені Штати можуть його визнавати незаконним. Тим більше, що справді були дуже великі претензії до останніх виборів, які там відбулися щодо фальсифікації їхніх результатів. Якщо реагувати на це через два-три роки після самих виборів, то виникають питання в причинах, чому раніше цього не було зроблено. Тому от така складна картина, складна ситуація зараз", - підсумував політексперт.

  • 24 жовтня Ніколас Мадуро звернувся до президента США Дональда Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди". Це відбувається на тлі розгортання американських військових у Карибському басейні.
  • WP згодом повідомляло: Мадуро написав листа диктатору РФ Володимиру Путіну з проханням військової допомоги через тиск з боку США. Зокрема, у столицю країни прибув російський Іл-76.
  • 31 жовтня Трамп заперечив, що ухвалив рішення завдати ударів по військових обʼєктах у Венесуелі, про що раніше повідомляли медіа.
  • 4 листопада Трамп не виключив ймовірності ударів США на суші Венесуели, але сумнівається в можливості війни.
Теги:
Економіка
Росія
Китай
Володимир Путін
Венесуела
нафта
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
Володимир Огризко
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
18:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Досить висока вірогідність, що Путіна змусять припинити вогонь після зимової кампанії: Рибачук про підготовку виборів в Україні
18:38
вірус_діти
На Київщині зареєстрували спалах хвороби Коксакі. Що відомо
18:17
Аналітика
російський бліцкриг проти НАТО
Як Україні та Європі відвести російський бліцкриг проти НАТО
18:01
OPINION
УЗ-3000: Це не турбота — це цинічна маніпуляція
17:50
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення, найважча ситуація на Покровському напрямку
17:49
космос
"Потужністю 10 трильйонів сонць": зафіксували найбільший в історії спалах чорної діри
17:28
російський диктатор Володимир Путін
Путін підписав закон про призов у РФ протягом усього року
17:06
фейкові новини, fake news
"Розстрілювати тих, хто хоче жити": роспропаганда запустила новий фейк про "методички ЗСУ"
16:58
інтернет
"Мобільний інтернет стане кращим і швидшим": Рада ухвалила законопроєкт
16:49
Єврокомісія
Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення ЄС: за що хвалять, критикують Україну та що Київ має зробити наступного року
16:31
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Зеленський і Трамп обговорювали позицію Орбана щодо України в ЄС
16:27
PR
ЗУНР – воля, що живе в нас
У Сокільниках провели фестиваль "ЗУНР – воля, що живе в нас" за підтримки компанії blago
16:27
НАБУ
"До співробітника було застосовано фізичну силу": прокурори Офісу генпрокурора й спецпризначенці провели обшуки у працівника НАБУ
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський на Донеччині відвідав воїнів бригади "Рубіж", які тримають оборону на Добропільському напрямку
16:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Пушкін, Воронцов та НКВСники. Коли дерусифікують Одесу?
15:55
Девід Бекхем
Король Чарльз ІІІ посвятив у лицарі Девіда Бекхема
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:48
Єврокомісія
"Україна залишається рішуче налаштованою на шлях до членства в ЄС": Єврокомісія ухвалила звіт про розширення
15:19
Патрік Тернер
НАТО в 2026 році виділить $60 млрд на допомогу Україні, – голова представництва Альянсу Тернер
14:49
З Німеччини до України екстрадовано підозрюваного у справі щодо заволодіння 100 млн грн "Енергоатому"
14:21
Дмитро Слинько
Новий нардеп від "Слуги народу" Дмитро Слинько склав присягу
14:07
OPINION
УЗ потрібна державна підтримка, а не пільговий проїзд
13:53
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила закон щодо підвищення якості мобільного інтернету та зв’язку
13:38
Оновлено
Дік Чейні
Помер колишній віцепрезидент США Дік Чейні
13:30
Оновлено
ЄС ППО
Рада ЄС затвердила новий транш у понад 1,8 млрд євро допомоги Україні в рамках Ukraine Facility
13:16
Ірландія
В Ірландії пропонують скоротити термін проживання біженців з України в держжитлі
13:12
Ексклюзив
Трамп
Республіканці з демократами пересварилися через цю тему: експерт-міжнародник про заяву Трампа щодо випробування ядерної зброї
13:05
Петро Порошенко
Апеляційний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка
12:50
Піт Гегсет
КНДР випустила близько 10 ракет, коли глава Пентагону Геґсет під час візиту до Південної Кореї прямував до демілітаризованої зони
12:42
Огляд
4 листопада - День залізничника: як виникло свято
12:41
прогноз, погода
Найхолодніше — на заході, а найтепліше — на півдні: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 5 листопада
12:20
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти просунулись у Покровську та на Харківщині, - DeepState
12:08
операція
У Києві пластичному хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки
12:05
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
В Україні діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі 4 листопада
12:03
OPINION
Інтерес США сьогодні — це підтримка України
11:53
Ексклюзив
Федір Веніславський
Має бути суворе покарання за нехтування наказами головнокомандувача ЗСУ: Веніславський про загибель військових на шикуванні на Дніпровщині
11:37
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ (МП), який під час літургії на Донеччині поширював фейки про ЗСУ
11:31
Прапор Польщі
Польща має намір збудувати власну "стіну дронів", не чекаючи ініціативи ЄС
11:11
Сергій Кузнєцов у супроводі італійської поліції
Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець оголосив голодування у вʼязниці в Італії
11:09
Сергій Ребров
Ребров назвав склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2026
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV