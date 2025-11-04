"Спроба вичистити російсько-китайський вплив з Америки": політаналітик Горбач про можливу операцію США проти Венесуели

Про це сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в ефірі Еспресо.

"Є кілька пластів сприйняття. По-перше, для Дональда Трампа справді зараз, очевидно, потрібна якась маленька переможна війна, як це дуже часто буває потрібно для політиків, які десь просідають, щось їм не вдається, а внутрішня ситуація у Сполучених Штатах не дуже добра. Починаючи від шатдауна і закінчуючи незавершеними чи не дуже вдалими спробами миротворчості Дональда Фредовича на міжнародній арені, його міжнародних переговорів. Там, наприклад, з Китаєм тема митної війни чи торгівельної війни не така виявилась не такою успішною, а може навіть і місцями провальною для Трампа, ніж як він хотів би", - розповів він.

На думку Горбача, Венесуела тут теж може розглядатися не лише там, як умовний задній двір США.

"Все-таки це американський континент. І наркотики справді постачаються на територію Сполучених Штатів. Це реальна існуюча проблема. Інша справа, що ну раніше ніколи не вирішувалася такими засобами, як, наприклад, вторгнення чи окупація країни, чи території, з якої надходять наркотики, звичайно, що незаконно там і таке інше порушення в обхід всіх правил. Тобто це надмірні засоби. Війна чи удари по наркокартелях бити ракетами", - сказав політексперт.

Він додав, що це, в принципі, раніше вважалося надмірним перевищенням своїх повноважень, і перевищений такий підхід застосування сили.

"Трампу потрібна демонстрація сили, бо венесуельський режим Мадуро, він тісно пов'язаний не лише з росіянами, не лише з Володимиром Путіним і його військово-технічною допомогою режиму Мадуро, але і з КНР і Сі Цзіньпінем. Це все спроба вичистити з Америки, Центральної Америки, Південної Америки, китайсько-російський вплив і показати, хто в цій частині світу є господарем ситуації", - зазначив Горбач.

Політексперт заявив, що не виключає, що такі удари можуть відбутися, причому найближчим часом.

"Інша справа, що для початку війни Дональду Трампу треба залучитися рішенням Конгресу, яке йому буде важко отримати, принаймні поки не буде розв'язана ситуація з цим шатдауном. Щодо російських "Орєшніків" чи всяких інших міфологічних погроз, здається, хтось із депутатів державної думи сказав, що вони відправлять "Орєшнік" на допомогу Мадуро. Це нічого не означає насправді - неможливо відправити те, чого нема, щоб довести, що його не існує. Але помахати такими словесними аргументами, депутати держдуми звичайно можуть собі дозволити", - наголосив він.

Горбач додав, що якщо раптом виявиться, що росіяни справді поставили режиму Мадуро якусь небезпечну зброю, якою може бути вражені якісь американські цілі, то може повторитися Карибська криза.

"То на території Сполучених Штатів, чи то кораблі якісь або літаки у випадку ППО, то ми можемо знову опинитися в тій ситуації Другої Карибської війни. Можуть розгорнутися такі самі процеси. З тими ж самими, до речі, наслідками для Кремля, як і тоді. Але зараз буде набагато легше прищучити ці всі щупальця Кремля в Карибському басейні. Не ті тепер можливості у Володимира Путіна, що були у Микити Хрущова свого часу", - сказав експерт.

Він наголосив, що це цікавий театр подій, які розгорнуться найближчими днями і тижнями.

"Враховуючи ще те, що Венесуела, це мало хто знає, це держава, яка володіє найбільшими запасами нафти, розвіданими запасами, найбільшими у світі, більшими ніж Саудівська Аравія. Але вони дуже слабо розробляються. І для Дональда Трампа це теж серйозний аргумент втрутитись в ситуацію, змістити режим Мадуро через вільні демократичні вибори привести до влади прихильний до себе уряд, який дозволить американським корпораціям розробляти природні ресурси Венесуели і на шельфі, і не лише", - заявив Горбач.

Експерт вважає, що це дуже серйозно вплине на баланс сил на ринку нафти.

"Це серйозно здешевить ціну нафти і може витіснити російські вуглеводні взагалі зі світового ринку як такі. Я шукаю якісь добрі наслідки, які від цього можуть бути. З іншого боку, це буде ще й така от демонстрація, приклад того, як сильні великі держави можуть діяти у своїх інтересах не дуже рахуючись із міжнародним правом і от всі всіма цими умовностями", - сказав він.

На думку Горбача, існує питання тільки чи визнавати режим Мадуро законним, чи його не визнавати законним.

"От Росія з Китаєм будуть визнавати його законним. Сполучені Штати можуть його визнавати незаконним. Тим більше, що справді були дуже великі претензії до останніх виборів, які там відбулися щодо фальсифікації їхніх результатів. Якщо реагувати на це через два-три роки після самих виборів, то виникають питання в причинах, чому раніше цього не було зроблено. Тому от така складна картина, складна ситуація зараз", - підсумував політексперт.