"Але вони дуже погано з нами поводяться": Трамп висловив сумнів, що США розвʼяжуть війну проти Венесуели

Про це він розповів в інтервʼю CBS, цитує Укрінформ.

На запитання журналістки, чи планує Вашингтон розвʼязати війну проти Венесуели, Трамп сказав:

"Сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано з нами поводяться… Вони перекинули в нашу країну сотні тисяч людей, яких ми не хотіли тут бачити, людей із в'язниць – вони спорожнили свої в'язниці в нашу країну".

Також голова Білого дому натякнув: дні венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на посаді президента країни полічені.

Водночас Трамп не виключив ймовірності ударів США на суші Венесуели.

"Я не скажу вам цього. Я не кажу, що це правда або неправда… Я не стверджував би, що не зроблю цього, бо я не розповідаю журналістам про те, чи завдаватиму удару", – додав американський лідер.