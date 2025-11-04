"Але вони дуже погано з нами поводяться": Трамп висловив сумнів, що США розвʼяжуть війну проти Венесуели
Президент США Дональд Трамп сказав, що сумнівається в можливості війни Штатів з Венесуелою на тлі розгортання американських військових у Карибському басейні
Про це він розповів в інтервʼю CBS, цитує Укрінформ.
На запитання журналістки, чи планує Вашингтон розвʼязати війну проти Венесуели, Трамп сказав:
"Сумніваюся. Не думаю. Але вони дуже погано з нами поводяться… Вони перекинули в нашу країну сотні тисяч людей, яких ми не хотіли тут бачити, людей із в'язниць – вони спорожнили свої в'язниці в нашу країну".
Також голова Білого дому натякнув: дні венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на посаді президента країни полічені.
Водночас Трамп не виключив ймовірності ударів США на суші Венесуели.
"Я не скажу вам цього. Я не кажу, що це правда або неправда… Я не стверджував би, що не зроблю цього, бо я не розповідаю журналістам про те, чи завдаватиму удару", – додав американський лідер.
- 24 жовтня Ніколас Мадуро звернувся до президента США Дональда Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди". Це відбувається на тлі розгортання американських військових у Карибському басейні.
- WP згодом повідомляло: Мадуро написав листа диктатору РФ Володимиру Путіну з проханням військової допомоги через тиск з боку США. Зокрема, у столицю країни прибув російський Іл-76.
- 31 жовтня Трамп заперечив, що ухвалив рішення завдати ударів по військових обʼєктах у Венесуелі, про що раніше повідомляли медіа.
