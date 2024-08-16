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Головна Світ США намагаються зберегти хоч якусь субʼєктність Росії, - політолог Цибулько
Ексклюзив

США намагаються зберегти хоч якусь субʼєктність Росії, - політолог Цибулько

Віталій Бесараб
16 серпня, 2024 п'ятниця
21:40
Світ Байден путин

Політолог Володимир Цибулько вважає, що на тлі все більшої залежності Росії від Китаю, США намагаються зберегти хоч якусь субʼєктність РФ

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"В США прекрасно розуміють сучасну Росію. Там намагаються знайти рішення, як відбалансувати режим в Росії, щоб він повністю не розчинився в китайському режимі. В США намагаються створити умови, щоб російський режим залишався хоча б напівсубʼєктним. Оскільки, Китай дивиться на Росію, як на інструмент конкуренції проти Сполучених Штатів Америки. В США ж культивується думка про те, що якщо вирвати Росію із впливу Китаю, то РФ рано чи пізно демократизується. Це помилка. Росія не зможе демократизуватись", - пояснив Цибулько.

Політолог пояснив, чому російське населення буде складно демократизувати.

"Режим у Кремлі зміг за 30 років повністю переформатувати своє населення. Це населення не мислить демократичними категоріями. Російське населення до цього часу радянські патерналістськи залежне. Росіяни дивляться на державу, як на єдиного регулятора й годівника. Саме тому, демократизувати це населення просто неможливо", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

Теги:
Росія
Китай
Війна з Росією
США
Росія - США
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