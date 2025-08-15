США пригрозять Путіну санкціями проти "Роснафти" та "Лукойлу", якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Україні, - Bloomberg
США можуть запровадити санкції проти російських нафтових компаній "Роснафти" і "Лукойлу", якщо п’ятничний саміт Трампа й Путіна на Алясці не принесе результатів щодо припинення вогню в Україні
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
США розглядають запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії "Роснафти" і "Лукойлу", у випадку якщо російський диктатор Володимир Путін на саміті на Алясці відмовиться припинити бойові дії в Україні.
Зазначається, що такі дії зменшать енергетичні прибутки Кремля, однак ці обмеження, ймовірно, матимуть тимчасовий характер через можливий вплив на ціни.
Також обговорюються додаткові обмеження на тіньовий флот Росії, що транспортує нафту, а також нові мита для країн, що купують російську нафту, зокрема Китаю.
- 13 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп хоче обговорити питання санкцій у розмові з Путіним під час зустрічі на Алясці.
- 15 серпня американський президент оголосив, що обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з російським диктатором, але рішення має прийняти Україна.
- Дональд Трамп і Володимир Путін приземлилися в Анкориджі, обмінялися рукостисканням і разом вирушили на переговори. Саміт стартував близько 22:30.
