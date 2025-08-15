США пригрозять Путіну санкціями проти "Роснафти" та "Лукойлу", якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

США розглядають запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії "Роснафти" і "Лукойлу", у випадку якщо російський диктатор Володимир Путін на саміті на Алясці відмовиться припинити бойові дії в Україні.

Зазначається, що такі дії зменшать енергетичні прибутки Кремля, однак ці обмеження, ймовірно, матимуть тимчасовий характер через можливий вплив на ціни.

Також обговорюються додаткові обмеження на тіньовий флот Росії, що транспортує нафту, а також нові мита для країн, що купують російську нафту, зокрема Китаю.