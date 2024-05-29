"Суперечить резолюціям Радбезу ООН": Гутерріш засудив спробу КНДР запустити ракету зі супутником-шпигуном

Про це заявив речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

"Будь-який запуск із використанням технології балістичних ракет із боку КНДР суперечить відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН", - сказав речник.

За його словами, Гутерріш закликає КНДР дотримуватися своїх "міжнародних зобов'язань за всіма відповідними резолюціями Радбезу".

У керівництві ООН також очікують, що Пхеньян негайно поновить переговори без будь-яких умов "для досягнення стійкого миру й контрольованої денуклеаризації Корейського півострова", додав Дюжаррік.