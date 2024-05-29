"Суперечить резолюціям Радбезу ООН": Гутерріш засудив спробу КНДР запустити ракету зі супутником-шпигуном
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив спробу запуску Північною Кореєю супутника-шпигуна на борту балістичної ракети, яка вибухнула після запуску
Про це заявив речник Генсека Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.
"Будь-який запуск із використанням технології балістичних ракет із боку КНДР суперечить відповідним резолюціям Ради Безпеки ООН", - сказав речник.
За його словами, Гутерріш закликає КНДР дотримуватися своїх "міжнародних зобов'язань за всіма відповідними резолюціями Радбезу".
У керівництві ООН також очікують, що Пхеньян негайно поновить переговори без будь-яких умов "для досягнення стійкого миру й контрольованої денуклеаризації Корейського півострова", додав Дюжаррік.
- Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, північнокорейська ракета з другим супутником-розвідником вибухнула невдовзі після запуску.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.2 Купівля 40.2Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе