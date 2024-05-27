Ракета з північнокорейським супутником-шпигуном вибухнула після запуску

Про це повідомляє AP з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що запустило супутник-шпигун на борту нової ракети в своєму головному північно-західному космічному центрі. Але агенція згодом заявила, що ракета вибухнула під час польоту на першому ступені незабаром після старту через ймовірну проблему з двигуном.

Раніше Північна Корея повідомила берегову охорону Японії про свої плани запустити "ракету-супутник" із закликом проявляти обережність у водах між Корейським півостровом і Китаєм і на схід від головного філіппінського острова Лусон.

Пізніше Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив траєкторію запуску, імовірно, супутника-шпигуна, випущеного з головного космічного центру Північної Кореї о 22:44 у понеділок. Через чотири хвилини у воді було помічено багато осколків.

Офіс прем'єр-міністра Японії раніше оголосив про ракетне попередження щодо острова Окінава після запуску Північної Кореї. Невдовзі попередження було знято.

Раніше японське громадське телебачення NHK повідомило, що на зображенні, зробленому камерою на північному сході Китаю, видно помаранчеве світло в небі, а через мить — вибух.