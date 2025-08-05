Таїланд придбає у Швеції чотири винищувачі Gripen після прикордонних зіткнень з Камбоджею
Кабінет міністрів Таїланду ухвалив рішення про покупку чотирьох шведських винищувачів Gripen E/F від компанії Saab AB загальною вартістю близько 600 млн доларів
Про це пише Bloomberg.
Як повідомив речник Королівських повітряних сил Таїланду Прапас Сорнчайді, цей крок частиною ширшого плану Повітряних сил Таїланду, затвердженого у червні, який передбачає закупівлю загалом 12 винищувачів протягом наступних десяти років.
Нові винищувачі Gripen замінять застарілий парк американських літаків F-16, які наразі перебувають на озброєнні тайських ВПС
У виданні пояснили, що рішення про закупівлю літаків Gripen було прийнято через два роки після того, як США відхилили пропозицію Таїланду щодо придбання винищувачів-невидимок F-35A, посилаючись на тривалий термін очікування та необхідність значних інвестицій в інфраструктуру та навчання.
Що передувало
Сутички спалахнули після того, як Таїланд 23 липня відкликав свого посла в Камбоджі й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами представника Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.
24 липня загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, в тому числі дитина.
Наступного дня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами, попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей
На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій.
27 липня Таїланд і Камбоджа заявили про свою готовність розпочати переговори щодо припинення смертельного прикордонного конфлікту після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа.
28 липня в столиці Малайзії Куала-Лумпур розпочалися переговори між представниками Таїланду та Камбоджі, спрямовані на врегулювання прикордонних сутичок, які тривають уже п'ятий день.
Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося досягти угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею після п’яти днів бойових зіткнень.
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