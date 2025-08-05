Таїланд придбає у Швеції чотири винищувачі Gripen після прикордонних зіткнень з Камбоджею

Що передувало

Сутички спалахнули після того, як Таїланд 23 липня відкликав свого посла в Камбоджі й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами представника Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі.

24 липня загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, в тому числі дитина.

Наступного дня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами, попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей

На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій.

27 липня Таїланд і Камбоджа заявили про свою готовність розпочати переговори щодо припинення смертельного прикордонного конфлікту після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа.