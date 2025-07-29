Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні припинення вогню

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що військові сутички з Камбоджею тривали до ранку 29 липня, попри те, що з опівночі діяло досягнуте сторонами безумовне припинення вогню.

За словами речника королівської армії Таїланду Вінтаї Сувара, після початку перемир’я надходили повідомлення про атаки з кількох місць. Він звинуватив Камбоджу в провокуванні інцидентів.

Речник армії Таїланду наголосив, що Камбоджа "свідомо порушила угоду і навмисно підірвала взаємну довіру", тож Таїланд, мовляв, був змушений вдатися до відповідних контрзаходів у межах свого законного права на самооборону.

За словами Вінтаї Сувара, спільну зустріч командувачів армій, відповідальних за прикордонні райони Камбоджі та Таїланду, перенесено з 07:00 на 10:00.

Що передувало Сутички спалахнули після того, як Таїланд 23 липня відкликав свого посла в Камбоджі й заявив про висилку посла Камбоджі в Бангкоку. Перед цим тайський солдат втратив кінцівку, підірвавшись на міні, які, за словами представника Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі. 24 липня загострилися сутички між Таїландом і Камбоджею на спірному кордоні. Унаслідок обстрілів загинули мирні жителі, в тому числі дитина. Наступного дня Таїланд і Камбоджа обмінялися інтенсивним артилерійськими обстрілами, попри заклики з регіону та світу до негайного припинення вогню. Унаслідок ескалації прикордонного конфлікту загинули щонайменше 16 людей На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Камбоджею, Таїланд оголосив про запровадження воєнного стану у восьми районах двох провінцій. 27 липня Таїланд і Камбоджа заявили про свою готовність розпочати переговори щодо припинення смертельного прикордонного конфлікту після посередницьких зусиль президента США Дональда Трампа.

28 липня в столиці Малайзії Куала-Лумпур розпочалися переговори між представниками Таїланду та Камбоджі, спрямовані на врегулювання прикордонних сутичок, які тривають уже п'ятий день.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що йому вдалося досягти угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею після п’яти днів бойових зіткнень.