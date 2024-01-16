Tinder оголосив про припинення роботи у Білорусі з 15 лютого
Американська компанія Match Group, яка володіє застосунком для знайомств Tinder, заявила про вихід із білоруського ринку із середини лютого 2024 року
Про це йдеться на сайті застосунку.
Зазначається, що з 15 лютого користувачі з Білорусі не зможуть використовувати сервіси застосунку, увійти до свого облікового запису, здійснювати покупки у додатку, оновлювати платну підписку та купувати бонуси.
До цієї дати створювати пари, спілкуватися у чаті і використовувати будь-яку активну передплату можна.
У компанії зазначили, що підписки, продовження яких заплановано до 15 лютого, не будуть продовжуватися автоматично, і з користувачів більше не стягуватиметься плата за підписки.
У Tinder порадили білоруським користувачам витратити всі придбані суперлайки та бусти до 15 лютого або запросити повернення коштів.
"Ви можете видалити свій обліковий запис Tinder безпосередньо з налаштувань Tinder до 15 лютого 2024 року. Після цієї дати ви можете видалити свій обліковий запис за допомогою інструмента "Управління моїм обліковим записом", - зазначили в компанії.
- Нагадаємо, з червня 2023 року Tinder вийшов і з російського ринку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.79
- EUR Купівля 41.7Продаж 42.78
- Актуальне
- Важливе