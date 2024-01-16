Tinder оголосив про припинення роботи у Білорусі з 15 лютого

Про це йдеться на сайті застосунку.

Зазначається, що з 15 лютого користувачі з Білорусі не зможуть використовувати сервіси застосунку, увійти до свого облікового запису, здійснювати покупки у додатку, оновлювати платну підписку та купувати бонуси.

До цієї дати створювати пари, спілкуватися у чаті і використовувати будь-яку активну передплату можна.

У компанії зазначили, що підписки, продовження яких заплановано до 15 лютого, не будуть продовжуватися автоматично, і з користувачів більше не стягуватиметься плата за підписки.

У Tinder порадили білоруським користувачам витратити всі придбані суперлайки та бусти до 15 лютого або запросити повернення коштів.

"Ви можете видалити свій обліковий запис Tinder безпосередньо з налаштувань Tinder до 15 лютого 2024 року. Після цієї дати ви можете видалити свій обліковий запис за допомогою інструмента "Управління моїм обліковим записом", - зазначили в компанії.