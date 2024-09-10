"Трамп буде атакувати": експерт-міжнародник Дубовик про пастки для Гарріс на дебатах

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Це буде жорсткий батл, бо ми розуміємо, що Трамп завжди жорсткий, він не може змінити свою натуру чи характер, якимось чином стиль змінити. Тому він буде атакувати, він буде агресивний, він буде багато брехати, як завжди, як зазвичай він це робить. І тому для Гарріс, до речі, є така проблема в цю пастку не потрапити і не відповідати на кожну неправду, яку скаже колишній президент, своєю правдою, не коригувати його. Бо вона так втягнеться і не встигне нічого сказати про себе і про свою програму. Це перша небезпека для Гарріс", - сказав він.

Експерт також зауважив, що Камала Гарріс не має досвіду участі у дебатах такого масштабу, хоча взагалі дебати у її політичній кар'єрі були.

"Інша - зрозуміло, що вона хвилюється, бо попередні дебати для демократів пройшли невдало, тоді Байден повністю їх провалив. Не по сутісті, не по питаннях, знову ж таки не по політичних якихось моментах, а просто з точки зору енергії свого виступу. Сподіваємось, що у Гарріс такого не буде. Власне для цього її обрали, і тому Байден прибрав свою кандидатуру. Гарріс має досвід дебатів ще свого часу, коли вона на Каліфорнійській політичній арені висувалася, вона брала участь у дебатах, але такого рівня дебатів, звісно, що досвіду участі у неї не було", - зазначив Володимир Дубовик.

На його думку кандидатка у президенти США Гарріс також готується атакувати Трампа.

"Попередні, до речі, дебати, коли вона висувалася у 20-му році на виборах, вона не дуже вдало провела, і дуже швидко знялася тоді з перегонів, відмовилась від намагань отримати номінацію від демократів. Зараз вже не можна відмовлятися, зараз вона має доволі активно, агресивно також атакувати і контратакувати Трампа. Я думаю, що вона до цього готується, але при цьому, звісно, буде в якихось рамках пристойності, як то кажуть. Бо якщо Камала Гарріс перейде ті червоні риси, то про це преса напише, і буде її критикувати за це, а якщо Трамп буде робити те, що він завжди робить, то ніхто навіть нічого не скаже, бо це ж Трамп", - додав експерт.

Що відомо про дебати Гарріс і Трампа

24 липня Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.

Згодом телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія.

30 липня Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови. Проте 2 серпня Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, заявивши, що він "лідирує в опитуваннях".

8 серпня на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп запропонував провести у вересні три дебати 4, 10 та 25 вересня на телеканалах Fox News, ABC та NBC.

Телеканал ABC із посиланням на офіційного представника команди Харріс повідомив, що вона не згодна дебатувати 4 вересня. 9 серпня Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC.

Згодом Трамп оголосив, що він "досяг домовленості" щодо участі в дебатах 10 вересня з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. У команді його опонентки це спростували.

1 вересня Гарріс закликала Трампа проводити дебати із постійно ввімкненими мікрофонами. Трохи згодом кампанія Гарріс прийняла правила щодо проведення дебатів, які запропонував її опонент Дональд Трамп.