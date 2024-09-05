Вибори у США: Гарріс прийняла правила проведення дебатів, запропоновані Трампом

Про це інформує Reuters, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що команда Гарріс погодилась на правила, які діятимуть під час дебатів 10 вересня, включно з вимкненням мікрофонів, коли черга кандидата говорити не настала.

Втім, штаб Гарріс має надію, що телеканал ABC News, який прийматиме дебати, буде змушений увімкнути мікрофон і дати право кандидатам на відповідь.

Так звані гарячі мікрофони можуть допомогти або зашкодити політичним кандидатам, вловлюючи коментарі, які іноді не були призначені для громадськості. Вимкнені мікрофони також не дають суперникам перебивати свого опонента.

Що відомо про дебати Гарріс і Трампа

24 липня Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як Джо Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.

Згодом телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія.

30 липня Трамп заявив, що ймовірно погодиться на дебати з чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також назвав аргументи для відмови. Проте 2 серпня Трамп відмовився від дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, заявивши, що він "лідирує в опитуваннях".

8 серпня на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго Трамп запропонував провести у вересні три дебати 4, 10 та 25 вересня на телеканалах Fox News, ABC та NBC.

Телеканал ABC із посиланням на офіційного представника команди Харріс повідомив, що вона не згодна дебатувати 4 вересня. 9 серпня Камала Гарріс і Дональд Трамп підтвердили участь у дебатах на телеканалі ABC.

Згодом Трамп оголосив, що він "досяг домовленості" щодо участі в дебатах 10 вересня з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. У команді його опонентки це спростували.

1 вересня Гарріс закликала Трампа проводити дебати із постійно ввімкненими мікрофонами.