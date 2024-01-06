Трамп є лідером, і цьому завадити можуть лише судові вироки, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг прогнозує, що Верховний суд США не зупинить Дональда Трампа від участі у виборах 2024 року
Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.
"Я думаю, що Верховний суд у цьому випадку підтримає Трампа, на жаль. Річ у тім, які б не були ідеологічні погляди, переконання судді Верховного суду, - вони все ж таки судді та дотримуються закону. Річ у тому, що недопущення Трампа до виборів згідно з третьою частиною 14-ї поправки до Конституції Сполучених Штатів, оскільки Трамп не був ніяким судом визнаний винним у тому, що він брав участь у повстанні проти США", - сказав Айзенберг.
Він пояснив, що хоча троє суддів Верховного суду з дев'яти були призначені Трампом, але вони все ж керуються в першу чергу законами.
"Трамп є відповіддю на попит великої кількості людей, проблема не в самому Трампі, а в тому, що є попит на Трампа. Якщо ми розглянемо інших кандидатів, республіканець Рамасвамі, який себе позиціонує, що він такий самий, як Трамп, але молодий, більш енергійний, - він сказав, що виведе США з НАТО. Вони дуже мало відрізняються одне від одного. Це повна протилежність, як себе позиціонує президент Джо Байден, він каже, що я президент всіх американців і буду захищати інтереси всіх", - підкреслив професор.
За його словами, Трамп є беззаперечним лідером серед республіканців, єдине, що може цьому завадити, то це його можливі судові вироки.
- 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
- 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
- 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
- 4 січня стало відомо, що Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.12
- EUR Купівля 41.85Продаж 43.02
- Актуальне
- Важливе