Трамп є лідером, і цьому завадити можуть лише судові вироки, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Я думаю, що Верховний суд у цьому випадку підтримає Трампа, на жаль. Річ у тім, які б не були ідеологічні погляди, переконання судді Верховного суду, - вони все ж таки судді та дотримуються закону. Річ у тому, що недопущення Трампа до виборів згідно з третьою частиною 14-ї поправки до Конституції Сполучених Штатів, оскільки Трамп не був ніяким судом визнаний винним у тому, що він брав участь у повстанні проти США", - сказав Айзенберг.

Він пояснив, що хоча троє суддів Верховного суду з дев'яти були призначені Трампом, але вони все ж керуються в першу чергу законами.

"Трамп є відповіддю на попит великої кількості людей, проблема не в самому Трампі, а в тому, що є попит на Трампа. Якщо ми розглянемо інших кандидатів, республіканець Рамасвамі, який себе позиціонує, що він такий самий, як Трамп, але молодий, більш енергійний, - він сказав, що виведе США з НАТО. Вони дуже мало відрізняються одне від одного. Це повна протилежність, як себе позиціонує президент Джо Байден, він каже, що я президент всіх американців і буду захищати інтереси всіх", - підкреслив професор.

За його словами, Трамп є беззаперечним лідером серед республіканців, єдине, що може цьому завадити, то це його можливі судові вироки.