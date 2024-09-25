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Трамп хаотично намагається врятувати свою кампанію, - політолог Рейтерович

Марина Клюєва
25 вересня, 2024 середа
22:26
Світ Дональд Трамп

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що кандидат у президенти США Дональд Трамп намагається врятувати свою передвиборчу кампанію

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Трамп просто хаотично намагається врятувати свою кампанію. Давайте розуміти одну дуже просту річ: по-перше, соціологія останні два тижні грає проти нього. Якщо раніше це були, знаєте, постійні американські гірки, то Трамп, то Гарріс, то Трамп, то Гарріс, зараз Гарріс от 5% має, і вона їх тримає. І причому вона, що найгірше для Трампа, тримає їх в штатах, які коливаються, які будуть, власне, визначати долю кампанії. І я так розумію, що у Трампа в штабі прийняли таке рішення: що почекаємо, як мінімум, що Зеленський презентує цей план (План перемоги Зеленського, - ред.), його побачить Байден, його побачить Гарріс, а потім Трамп просто для себе обере, або він він накинеться на цей план, і по суті, що він зробив попередньо, почне розказувати, що це погана історія і так далі, тільки він там від чогось врятує. Або я навіть не здивуюся, якщо він раптово поміняє свою позицію і таки зустрінеться із Зеленським, щоб останнє слово було за ним", - сказав він. 

Політолог зазначив, що більше схиляється до першого варіанту.

"Скоріш за все буде перший варіант, він почне його критикувати, тому що у нього зараз така позиція, це просто критикантство, це навіть не критика, це критикантство. І в цьому контексті тут немає нічого дивного, тому що він такої позиції дотримувався і раніше, а зараз видно, що в нього певні якісь панічні моменти є. Тут вже і дивна для нього заява, що якщо він програє, тобто він вже допускає таку можливість, не буде балотуватися через чотири роки, там і деякі інші моменти, і знов таки повторення цієї ідіотської абсолютно заяви про росіян, які виграли у Наполеона і у Гітлера", - додав Ігор Рейтерович.

Візит Зеленського до США

  • Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де бере участь у Генасамблеї ООН. Раніше в Нью-Йорку він зустрівся з низкою лідерів країн, зокрема з прем'єрами Японії, Індії та президентом Парагваю.
  • Також повідомлялось, що Байден під час зустрічі в четвер із Зеленським обговорять стан війни й останні події на полі бою, а також підтримку України з боку США та її захист від російської агресії.
  • Речник Зеленського Никифоров заявляв, що президент під час візиту до США матиме дві зустрічі з американським лідером Джо Байденом.
  • 25 вересня повідмлялося, що кандидат у президенти США Дональд Трамп не зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Штатів.
Теги:
вибори
вибори президента
Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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