Трамп хаотично намагається врятувати свою кампанію, - політолог Рейтерович

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Трамп просто хаотично намагається врятувати свою кампанію. Давайте розуміти одну дуже просту річ: по-перше, соціологія останні два тижні грає проти нього. Якщо раніше це були, знаєте, постійні американські гірки, то Трамп, то Гарріс, то Трамп, то Гарріс, зараз Гарріс от 5% має, і вона їх тримає. І причому вона, що найгірше для Трампа, тримає їх в штатах, які коливаються, які будуть, власне, визначати долю кампанії. І я так розумію, що у Трампа в штабі прийняли таке рішення: що почекаємо, як мінімум, що Зеленський презентує цей план (План перемоги Зеленського, - ред.), його побачить Байден, його побачить Гарріс, а потім Трамп просто для себе обере, або він він накинеться на цей план, і по суті, що він зробив попередньо, почне розказувати, що це погана історія і так далі, тільки він там від чогось врятує. Або я навіть не здивуюся, якщо він раптово поміняє свою позицію і таки зустрінеться із Зеленським, щоб останнє слово було за ним", - сказав він.

Політолог зазначив, що більше схиляється до першого варіанту.

"Скоріш за все буде перший варіант, він почне його критикувати, тому що у нього зараз така позиція, це просто критикантство, це навіть не критика, це критикантство. І в цьому контексті тут немає нічого дивного, тому що він такої позиції дотримувався і раніше, а зараз видно, що в нього певні якісь панічні моменти є. Тут вже і дивна для нього заява, що якщо він програє, тобто він вже допускає таку можливість, не буде балотуватися через чотири роки, там і деякі інші моменти, і знов таки повторення цієї ідіотської абсолютно заяви про росіян, які виграли у Наполеона і у Гітлера", - додав Ігор Рейтерович.

Візит Зеленського до США