Трамп не зможе зруйнувати демократичну систему управління США, - дипломат Шамшур

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Дуже важко передбачити як зміниться США за 10-15 років. Втім, що точно варто відзначити, то це те, що американська система управління демократії знаходиться в глибокій кризі. Це простежується навіть в тому, що значна частина суспільства США підтримує неоковирні заяви й дії Трампа. Однак, якщо дивитись на перспективу, то я вірю, що Трампу не вдасться знищити американські демократичні інституції, як би він не розхитував ситуацію”", - пояснив Шамшур.

Дипломат переконаний, що з часом виборча система США може бути переглянута

"Я думаю, що американське суспільство зробить висновки з цієї кризи. Зокрема, буде переглянута партійна система. Тобто, з часом може виникнути одна партія. І цілком ймовірно вона складатиметься з частини республіканців, які дотримуються рейганівських поглядів на зовнішню політику", - додав він.