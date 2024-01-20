Трамп не зможе зруйнувати демократичну систему управління США, - дипломат Шамшур
Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2005-2010) Олег Шамшур вважає, що американська система управління демократії знаходиться в глибокій кризі через дії та заяви Дональда Трампа
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Дуже важко передбачити як зміниться США за 10-15 років. Втім, що точно варто відзначити, то це те, що американська система управління демократії знаходиться в глибокій кризі. Це простежується навіть в тому, що значна частина суспільства США підтримує неоковирні заяви й дії Трампа. Однак, якщо дивитись на перспективу, то я вірю, що Трампу не вдасться знищити американські демократичні інституції, як би він не розхитував ситуацію”", - пояснив Шамшур.
Дипломат переконаний, що з часом виборча система США може бути переглянута
"Я думаю, що американське суспільство зробить висновки з цієї кризи. Зокрема, буде переглянута партійна система. Тобто, з часом може виникнути одна партія. І цілком ймовірно вона складатиметься з частини республіканців, які дотримуються рейганівських поглядів на зовнішню політику", - додав він.
- 16 січня, після перемоги на республіканських праймериз в Айові, Трамп пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Він заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.
- Намір Трампа закінчити війну в Україні за 24 години президент Володимир Зеленський назвав небезпечним і запросив його до Києва.
- 20 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі повернення до Білого дому експрезидент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України й не укладе угоду з російським диктатором Володимиром Путіним
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