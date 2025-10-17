Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
Російський диктатор Володимир Путін розлютив американського президента Дональда Трампа під час саміту на Алясці
Про це повідомляє видання Financial Times.
За інформацією джерела, попри приємну зустріч, за зачиненими дверима атмосфера на саміті в Алясці була напруженою. Володимир Путін одразу відкинув пропозицію США щодо припинення вогню в обмін на послаблення санкцій.
Диктатор наполягав, що війна може завершитися лише у разі капітуляції України та передачі РФ додаткових територій. Після цього Путін почав довгу історичну "лекцію" про Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, намагаючись довести, що Україна й Росія — "один народ".
За словами співрозмовників видання, Дональд Трамп декілька разів підвищував голос і навіть пригрозив залишити переговори. У результаті він достроково завершив зустріч і скасував запланований обід для делегацій.
- У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч може відбуватися протягом двох тижнів. Міністр закордонних справ Петер Сіярто пообіцяв, що Угорщина прийме Путіна, попри ордер на арешт від МКС через викрадення українських дітей.
