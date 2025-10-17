Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці

Про це повідомляє видання Financial Times.

За інформацією джерела, попри приємну зустріч, за зачиненими дверима атмосфера на саміті в Алясці була напруженою. Володимир Путін одразу відкинув пропозицію США щодо припинення вогню в обмін на послаблення санкцій.

Диктатор наполягав, що війна може завершитися лише у разі капітуляції України та передачі РФ додаткових територій. Після цього Путін почав довгу історичну "лекцію" про Рюрика, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, намагаючись довести, що Україна й Росія — "один народ".

Читайте також: "Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США

За словами співрозмовників видання, Дональд Трамп декілька разів підвищував голос і навіть пригрозив залишити переговори. У результаті він достроково завершив зустріч і скасував запланований обід для делегацій.