Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я
Союзники Вашингтона на Близькому Сході готові на прохання Дональда Трампа ввести війська до Гази, щоб "покласти кінець ХАМАС"
Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на допис президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
"Любов і дух до Близького Сходу не бачилися вже тисячу років! Є ще надія, що ХАМАС зробить правильний вибір. Якщо ні — кінець ХАМАС буде швидким, лютим і жорстоким!", — написав Трамп.
За даними Палестинського інформаційного агентства, Ізраїль за останні 11 днів нібито порушив перемир’я 80 разів, буцімто убивши щонайменше 80 палестинців.
Ізраїль звинувачує ХАМАС у затягуванні передачі тіл заручників, що, за його словами, є порушенням домовленостей.
Домовленості щодо миру в Газі
9 жовтня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників.
10 жовтня, о 12:00 набула чинності угода про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС.
13 жовтня угруповання звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.
16 жовтня президент США Дональд Трамп вже погрожував ХАМАС знищенням, якщо воно продовжить страчувати людей у секторі Гази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.28Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе