Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на допис президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

"Любов і дух до Близького Сходу не бачилися вже тисячу років! Є ще надія, що ХАМАС зробить правильний вибір. Якщо ні — кінець ХАМАС буде швидким, лютим і жорстоким!", — написав Трамп.

За даними Палестинського інформаційного агентства, Ізраїль за останні 11 днів нібито порушив перемир’я 80 разів, буцімто убивши щонайменше 80 палестинців.

Ізраїль звинувачує ХАМАС у затягуванні передачі тіл заручників, що, за його словами, є порушенням домовленостей.

Домовленості щодо миру в Газі

9 жовтня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо першого етапу мирної угоди, який передбачає оперативне звільнення всіх заручників.

10 жовтня, о 12:00 набула чинності угода про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС.

13 жовтня угруповання звільнило ізраїльських заручників у межах домовленостей про припинення вогню в секторі Гази.

16 жовтня президент США Дональд Трамп вже погрожував ХАМАС знищенням, якщо воно продовжить страчувати людей у секторі Гази.