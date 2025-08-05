Трамп просто зобов'язаний продемонструвати силу щодо Росії, - Рибачук

Таку думку висловив голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук в етері Еспресо.

"Візит Віткоффа в Москву американська преса назвала візитом останньої надії. Це як в банківському середовищі кредит останньої надії - це коли вже ніде більше отримати кредит, ти звертаєшся до національного банку, до центрального. То тут до цієї місії Віткоффа - між іншим, Віткоффа запросила Москва, - то схоже, що це цього разу буде незвична лекція, напевне, Путіна або багатогодинні розмови ні про що. А Трамп очікує від Віткоффа, що він донесе Путіну жорстку позицію Трампа. І мені здається, що Трамп проговорював із Зеленським можливі варіанти, на що може погодитись або не погодитись Україна. Тому багато що ми могли б очікувати, якщо буде інформація, про що, власне, домовилися у Москві", - сказав він.

Олег Рибачук зауважив, що Трамп зараз перебуває у середовищі людей, які відверто підказують йому, що єдиний спосіб мати стосунки з Росією - це мир через силу.

"Але до цього треба додати ще і очікуваний візит президента Ердогана, перший з початку війни, в Україну. Це теж із цієї серії. Розмова президента Фінляндії з Трампом. Президент Фінляндії - це саме той президент, який перший зумів використати переваги вміння грати в гольф, і він має довільні стосунки з Трампом. Можна легко прогнозувати, що розмова президента Фінляндії з Трампом була теж про Україну. І у президента Фінляндії дуже жорстка позиція. Він говорить про те, що з Путіним можна розмовляти тільки з позиції сили. Тому ми бачимо, що Трамп зараз у такому середовищі людей, які відверто заохочують і підказують йому, що єдиний спосіб зараз мати стосунки з Росією - це та улюблена фраза про мир через силу. І тому Трамп просто зобов'язаний продемонструвати цю силу. А ви ще називали і настрої американського суспільства, яке теж вважає, що їхній президент має бути сильним, і що з Путіним треба діяти жорстко", - додав голова ГО "Центр спільних дій".