Трамп сьогодні виступить з заявою в Овальному кабінеті, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп у середу, 6 серпня, виступить з заявою в Овальному кабінеті: тема його виступу наразі невідома
Про це стало відомо з публічного розкладу Трампа.
Вказано, що виступ президента США запланований на 16:30 (23:30 за київським часом). Він відбуватиметься в Овальному кабінеті.
У Білому домі не вказали, на яку тему робитиме заяву Трамп.
- Трамп 5 серпня вирішив відповідати на запитання журналістів із даху Білого дому, коли репортери перебували внизу. На питання журналіста, чому Трамп на даху, той сказав, що "трохи прогулюється".
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