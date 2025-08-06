Трамп сьогодні виступить з заявою в Овальному кабінеті, - Білий дім

Про це стало відомо з публічного розкладу Трампа.

Вказано, що виступ президента США запланований на 16:30 (23:30 за київським часом). Він відбуватиметься в Овальному кабінеті.

У Білому домі не вказали, на яку тему робитиме заяву Трамп.