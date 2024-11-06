Трамп заявив про "масове шахрайство" у Пенсильванії, поліція прокоментувала

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Багато розмов про масове шахрайство у Філадельфії. Правоохоронні органи йдуть!" - написав Трамп.

Проте Управління поліції Філадельфії в коментарі CNN повідомило, що не знає про жодні проблеми з голосуванням, які вимагали б реакції правоохоронних органів, і не знає, що Трамп мав на увазі у своєму дописі.

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Пенсильванія - найважливіший із "хитких" штатів, оскільки кандидат, який переможе в цьому штаті, отримає 19 голосів виборників - найбільшу кількість серед "хитких" штатів.

Раніше у Пенсильванії оскаржили 4,3 тис. голосів виборців, які проголосували поштою, та громадян, які живуть за кордоном і не є військовими.

За кілька годин до початку голосування на президентських виборах влада США попередила про масштабну дезінформаційну кампанію з боку Росії.