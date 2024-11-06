Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп заявив про "масове шахрайство" у Пенсильванії, поліція прокоментувала

Трамп заявив про "масове шахрайство" у Пенсильванії, поліція прокоментувала

Увесь Лесь
6 листопада, 2024 середа
01:21
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив про "масове шахрайство" у Філадельфії - найбільшому місті штату Пенсильванія

Зміст

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Багато розмов про масове шахрайство у Філадельфії. Правоохоронні органи йдуть!" - написав Трамп.

Проте Управління поліції Філадельфії в коментарі CNN повідомило, що не знає про жодні проблеми з голосуванням, які вимагали б реакції правоохоронних органів, і не знає, що Трамп мав на увазі у своєму дописі.

Читайте також: Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн

Пенсильванія - найважливіший із "хитких" штатів, оскільки кандидат, який переможе в цьому штаті, отримає 19 голосів виборників - найбільшу кількість серед "хитких" штатів.

Раніше у Пенсильванії оскаржили 4,3 тис. голосів виборців, які проголосували поштою, та громадян, які живуть за кордоном і не є військовими.

За кілька годин до початку голосування на президентських виборах влада США попередила про масштабну дезінформаційну кампанію з боку Росії.

Теги:
Новини
вибори
Президент США
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
Литва солдат
Автор Світлана Кравченко
5 листопада, 2024 вiвторок
У Литві пропонують виключати зі збройних сил тих, хто має громадянство РФ і Білорусі
Київ осінь погода
Автор Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
Наталія Поклонська
Автор Анатолій Буряк
3 листопада, 2024 неділя
Очільник РПЦ Гундяєв звинуватив експрокурорку окупованого Криму Поклонську в зневазі до "цінностей руского міра": що сталося
  • USD 41.26
    Купівля 41.26
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
01:38
Оновлено
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Вибори у США: Edison Research опублікували перші результати екзитполів
00:56
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: найважче на Курахівському напрямку
00:31
Мілан, Ліга чемпіонів
"Мілан" кращий за "Реал", розгроми "Ман Сіті" та "Баєра" в Лізі чемпіонів. Результати всіх матчів 5 листопада
2024, вiвторок
5 листопада
23:10
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
На виборах 2019 року в Україні лунали заяви про перемир'я та компроміс з Росією, подібні до заяв Трампа, але тоді українці їх підтримали, - Портников
23:00
ФБР
У США створили командний пункт для моніторингу загроз під час виборів президента
23:00
Ексклюзив
Конгрес США
"Майбутнє світу вирішуватимуть кілька сотень або тисяч голосів": Мирослава Гонгадзе оцінила темпи підрахунку на виборах у США
22:59
Пресреліз
Час формувати стратегію майбутнього: у Києві відбувся Восьмий Український Жіночий Конгрес
22:36
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Камала Гарріс
"Чимало питань": політолог Рейтерович прокоментував перспективи підтримки України в разі перемоги Гарріс на виборах
22:28
Окупанти, кримінал, росіяни
На Харківщині окупанти атакують піхотою та накопичують техніку, - ОТУ
22:08
вибори в США
У кількох штатах повідомили про замінування виборчих дільниць, розвідка США перевіряє російську поштову скриньку
21:42
Дональд Трамп та Меланія Трамп під час голосування на виборах США
Трамп заявив, що визнає свій програш, якщо "вибори будуть чесними"
21:16
дрова для шкіл Меденицької громади
Зеленський не підпише законопроєкт "про дрова", - радник президента
21:13
Ексклюзив
вибори у США
"Більше схоже на дискотеку, ніж на вибори": журналістка Еспресо з дільниці у Філадельфії про процес голосування
21:13
Ексклюзив
Вибори Президента США
Росіяни роблять ставку на хаос: експерт-міжнародник Краєв про вибори в США
20:51
Дмитро Лубінець
РФ погодила візит турецького омбудсмена до місць, де утримують українських військовополонених, - Лубінець
20:39
Ексклюзив
солдати США
Переведення Нацгвардії США в готовність – дії на випередження, - офіційний спостерігач на виборах Юрчишин
20:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Російські окупанти сконцентрувались на захопленні Курахового. Колонка Сергія Згурця
20:08
Ексклюзив
Камала Гарріс
Команда Гарріс визнає результати виборів, якщо Трамп переможе, - заступниця директора з питань урядових відносин Razom for Ukraine Барчук
20:01
OPINION
Про нових нас
19:58
Live
вибори у США
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
19:55
окупанти, орки
Росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
19:51
Ексклюзив
вибори у США
Дуже висока явка виборців, це досить нетипово: кореспондентка Голосу Америки про день виборів у США
19:43
PR
Роман Анзін
Держава і бізнес мають стати партнерами у повоєнній відбудові України, — Анзін
19:32
Картка єВідновлення
Українцям пояснили, як змінити реквізити картки єВідновлення
19:14
Дональд Трамп
Трамп проголосував у Флориді та заявив, що "впевнений у своїй перемозі"
19:11
Андрій Лунін і Джуд Беллінгем, Реал
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 5 листопада
18:58
Ексклюзив
танки Абрамс
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
18:54
швидка
РФ атакувала Очаків на Миколаївщині: поранено жінку й дитину
18:52
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ вдарила поблизу житлової забудови в Харкові: є постраждалі
18:52
поліція
У Нацполіції працюють до 75 тис. чоловіків призовного віку, - заступник глави НПУ Фацевич
18:36
Партнерський матеріал
грантова програма
Ваучери на навчання та гранти на власну справу: як держава підтримує ВПО
18:30
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя: 6 людей загинули, кількість поранених зросла до 24
18:10
вибори в США
Вибори в США: у Пенсильванії оскаржили 4,3 тис. голосів
18:00
OPINION
Дрова як квінтесенція української політики
17:54
мобільні мережі телефон андроид
У Генштабі розповіли, як робота РЕБ може впливати на мобільні телефони
17:42
україна німеччина
У Німеччині четверта група українських військових завершила навчання на ЗРК Patriot
17:13
G7
G7 і три держави-союзниці заявили, що працюють над спільною відповіддю на розгортання військ КНДР у РФ
17:07
Ексклюзив
Дональд Трамп
Європа на 70% готова до того, що Трамп може прийти до влади, - аналітик Костогризов
17:06
у Нідерландах підірвали галерею
У Нідерландах затримали підозрюваного у викраденні картин Енді Воргола
16:50
кадр з фільму "Ґодзілла мінус один"
В Японії вперше заарештували творців сайту зі спойлерами до аніме та фільмів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV