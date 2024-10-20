"Це шанс для Південної Кореї раз і назавжди покінчити з поділом": начальник штабу "Азову" Кротевич щодо відправки військ КНДР в Україну
На тлі відправки військ КНДР в Україну начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич звернувся до Південної Кореї. На його думку, для Південної Кореї це є шансом "раз і назавжди покінчити з поділом"
Відповідний пост Кротевич опублікував у соцмережі X.
"Північна Корея відправила свої найбільш боєздатні війська на війну в Україну. Це шанс для Південної Кореї раз і назавжди покінчити з поділом, штучно створеним радянським комуністичним режимом з 1945 року. Це також шанс для всієї Східної Азії убезпечити себе від сусіда з ядерною кнопкою", - написав він.
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Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо
Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.
Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.
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