"Це шанс для Південної Кореї раз і назавжди покінчити з поділом": начальник штабу "Азову" Кротевич щодо відправки військ КНДР в Україну

Відповідний пост Кротевич опублікував у соцмережі X.

"Північна Корея відправила свої найбільш боєздатні війська на війну в Україну. Це шанс для Південної Кореї раз і назавжди покінчити з поділом, штучно створеним радянським комуністичним режимом з 1945 року. Це також шанс для всієї Східної Азії убезпечити себе від сусіда з ядерною кнопкою", - написав він.

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북한은 가장 전투력이 강한 부대를 우크라이나 전쟁에 보냈습니다. 이는 1945년부터 소련 공산주의 정권에 의해 인위적으로 만들어진 분단을 영원히 끝낼 수 있는 대한민국의 기회입니다. 또한, 핵 버튼을 가진 이웃으로부터 동아시아 전체가 스스로를 안전하게 보호할 수 있는 기회입니다. — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) October 19, 2024

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Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Пізніше Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Уже 19 жовтня стало відомо, що КНДР перекинула на територію Росії 1,5 тис. спецпризначенців.