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"Майбутнє світу вирішуватимуть кілька сотень або тисяч голосів": Мирослава Гонгадзе оцінила темпи підрахунку на виборах у США

Ірена Моляр
5 листопада, 2024 вiвторок
23:00
Світ Конгрес США

Мирослава Гонгадзе, керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі, вважає, що підраховувати голоси виборців у США будуть більше, ніж декілька днів

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сьогодні так виглядає, що ці перегони у США настільки близькі, що декілька сотень чи тисяч голосів будуть вирішувати майбутнє президентство у Сполучених Штатах і навіть майбутнє світу. Мушу також зазначити, що дехто говорить про декілька днів щодо підрахунку результатів, але є підозра, що це може тривати набагато довше. Якби різниця в підтримці обох кандидатів була більшою, то дуже швидко можна було б зрозуміти  за результатами голосування у різних штатах. У цій ситуації, коли майже 80 млн виборців вже проголосували у попередньому голосуванні, так само дуже багато американців проголосували поштою, відповідно, ці всі бюлетені мають порахувати", - прокоментувала керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі.

За її словами, в деяких штатах у виборців є можливість ще сьогодні, 5 листопада, надіслати свої бюлетені, відповідно, на виборчих дільницях їх будуть чекати наступні три дні.

"Тому цей процес може бути досить довгий. Але якщо буде рівна кількість голосів, то питання президентства буде вирішуватися саме у Палаті представників. Слід сказати, що всі члени цієї Палати також переобираються", - зауважила Мирослава Гонгадзе.

 

 

 

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