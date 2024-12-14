Туреччина просить США виключити її з санкційного списку проти російського Газпромбанку, - ЗМІ

Про це повідомляє Hürriyet.

Згідно з повідомленням, це питання було порушено під час зустрічі турецької делегації з американською, яку очолював державний секретар Ентоні Блінкен, в Анкарі.

У виданні зазначили, що представники Анкари закликали розглянути можливість пом'якшення санкцій щодо Газпромбанку. Турецька сторона вже подала відповідну заявку.

У своїх коментарях міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини зазначав, що чинні санкції можуть негативно вплинути на країну, оскільки Туреччина продовжує імпорт газу з Росії.

Американська сторона отримала заявки і наразі проводить дослідження з цього питання.