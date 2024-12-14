Туреччина просить США виключити її з санкційного списку проти російського Газпромбанку, - ЗМІ
Туреччина офіційно звернулася до Сполучених Штатів із проханням послабити санкції проти російського Газпромбанку та виключити її з санкційного списку
Про це повідомляє Hürriyet.
Згідно з повідомленням, це питання було порушено під час зустрічі турецької делегації з американською, яку очолював державний секретар Ентоні Блінкен, в Анкарі.
У виданні зазначили, що представники Анкари закликали розглянути можливість пом'якшення санкцій щодо Газпромбанку. Турецька сторона вже подала відповідну заявку.
У своїх коментарях міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини зазначав, що чинні санкції можуть негативно вплинути на країну, оскільки Туреччина продовжує імпорт газу з Росії.
Американська сторона отримала заявки і наразі проводить дослідження з цього питання.
- 6 грудня повідомлялось, що Європейський Союз веде переговори зі Сполученими Штатами щодо пом'якшення санкцій, накладених на російський Газпромбанк, який має важливе значення для постачання природного газу із РФ до країн ЄС.
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