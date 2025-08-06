Турецька компанія Baykar розпочала серійне виробництво власного бойового безпілотника Kızılelma

Про це повідомляє The Defense Post.

Зазначається, що дрон Kızılelma планують передати на озброєння Збройних сил Туреччини до 2026 року.

Як повідомив очільник ради директорів і технічний директор компанії Сельчук Байрактар, наразі на виробничій лінії перебуває шостий прототип цього безпілотника. У січні цей прототип пройшов чергове льотне випробування, під час якого зокрема тестували покращення льотних характеристик і архітектури авіоніки.

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Більше про дрон

Kızılelma є першим багатоцільовим БПЛА турецького виробництва, який став важливою віхою в розвитку оборонної промисловості країни.

Створений для виконання завдань класу "повітря – земля" і "повітря – повітря", Kızılelma має бойовий радіус 926 км, максимальну висоту польоту 7620 метрів і тривалість польоту понад три години.

Турецький безпілотник оснащений модифікованим турбореактивним двигуном української розробки АІ-322Ф, який розвиває крейсерську швидкість 0,6 Маха та максимальну швидкість 0,9 Маха.

Дрон вантажопідйомністю 1500 кілограмів може нести боєприпаси з лазерним наведенням і крилаті ракети дальнього радіуса дії.

Безпілотник може одночасно вести вогонь по кількох цілях, залишаючись при цьому малопомітним для радарів. Це можливо завдяки низькій помітності на радарних приладах і сучасній радарній системі з активною електронною фазованою антеною решіткою, яка допомагає ефективно виявляти ворогів і водночас приховує сам апарат від ворожого виявлення.

БПЛА Kızılelma розроблений для зльоту і посадки на коротких смугах, зокрема на авіаносцях, таких як десантний корабель ВМС Туреччини TCG Anadolu.