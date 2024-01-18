У Білому домі заявили, що загрози з боку КНДР можуть кардинально змінитися через співпрацю з РФ
Характер загрози з боку Північної Кореї може "різко" змінитися протягом десятиліття через її безпрецедентну співпрацю з Росією
Про це заявив старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Пранай Вадді, пише Reuters.
"Те, що ми бачимо між Росією та Північною Кореєю, - це безпрецедентний рівень співпраці у військовій галузі. І я навмисне говорю про безпрецедентність - ми ніколи раніше такого не бачили", - наголосив він.
Вадді акцентував на необхідності звернути увагу на лише на допомогу КНДР Росії у війні проти України, зокрема в постачанні ракет, а й "на те, що може відбуватися і в іншому напрямку".
"Як це (співпраця з Росією, - ред.) може покращити можливості Північної Кореї? І що це означає для нашої розширеної позиції стримування в регіоні як з Південною Кореєю, так і з Японією? Я думаю, що природа Північної Кореї як загрози в регіоні може кардинально змінитися протягом наступного десятиліття в результаті цієї співпраці", - сказав він.
Представник Білого дому запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть співробітництво з Південною Кореєю, аби переконатися, що об’єднане "розширене стримування" буде якомога надійнішим перед обличчям загрози з боку КНДР.
- У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні. За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.
- Пізніше США знову заявили, що мають докази того, що російські терористи продовжують завдавати ударів по Україні балістичними ракетами, які виробили у КНДР.
- У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.
- 10 січня очільники міністерств закордонних справ 47 країн засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії та їхнє застосування РФ проти України.
- Цього ж дня представник Південної Кореї в ООН заявив, що КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд.
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