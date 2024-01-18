У Білому домі заявили, що загрози з боку КНДР можуть кардинально змінитися через співпрацю з РФ

Про це заявив старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Пранай Вадді, пише Reuters.

"Те, що ми бачимо між Росією та Північною Кореєю, - це безпрецедентний рівень співпраці у військовій галузі. І я навмисне говорю про безпрецедентність - ми ніколи раніше такого не бачили", - наголосив він.

Вадді акцентував на необхідності звернути увагу на лише на допомогу КНДР Росії у війні проти України, зокрема в постачанні ракет, а й "на те, що може відбуватися і в іншому напрямку".

"Як це (співпраця з Росією, - ред.) може покращити можливості Північної Кореї? І що це означає для нашої розширеної позиції стримування в регіоні як з Південною Кореєю, так і з Японією? Я думаю, що природа Північної Кореї як загрози в регіоні може кардинально змінитися протягом наступного десятиліття в результаті цієї співпраці", - сказав він.

Представник Білого дому запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть співробітництво з Південною Кореєю, аби переконатися, що об’єднане "розширене стримування" буде якомога надійнішим перед обличчям загрози з боку КНДР.